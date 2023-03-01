Заснеженные горные склоны покорились атлетам из Чувашии

В Минске стали известны обладатели наград чемпионата мира по спортивному туризму в группе дисциплин «маршрут» по итогам 2020-2022 годов. Сборная Чувашии без медалей не осталась…

В нынешнем году были представлены маршруты трех прошлых лет, не участвовавшие ранее в международных соревнованиях. Так по итогам 2021 года сборная Чувашии заняла третье место в дисциплине «маршрут-горный» шестой категории сложности. С 14 июля по 12 августа спортсмены двигались по маршруту в районе Терскей Алатау в горах Тянь-Шаня (Киргизия). В восхождении участвовали: Григорий Львов, Владимир Атачкин, Федор Ильин, Максим Шарыпкин, Виктор Краснов, Алексей Николаев.

Также сборная Чувашии заняла второе место в дисциплине «маршрут-горный» пятой категории сложности по результатам восхождения 2022 года. Для достижения цели сборная Чувашии с 24 июля по 14 августа проходила различные препятствия и перевалы маршрута по Центральному Кавказу — вдоль районов Караугом, Дигория и Суган. За нашу команду выступали: руководитель группы Владимир Атачкин, а также Федор Ильин, Максим Шарыпкин, Сергей Алексеев, Надежда Иванова, Алексей Николаев.