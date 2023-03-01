Прибыль бизнеса в Чувашии во второй половине 2022 года заметно выросла

Причем произошло это на фоне проседания российского бизнеса в целом, сообщает портал Mail.ru cо ссылкой на обследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным экспертов, прибыль крупных и средних российских компаний рухнула на 45,4% в годовом выражении. Это антирекорд с первого полугодия 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса предприятия были закрыты на локдаун. Такая тенденция в 2022 году наблюдается более чем в половине регионов. Самое сильное падение зафиксировано в Еврейской автономной области (минус 101,5%), Белгородской области (75,9%). Сокращение менее чем на 60% отмечается в Карелии, Калмыкии, Калужской области, Хабаровском крае, Курской области, Санкт-Петербурге, Магаданской области.

И, наоборот, рекордно нарастить доходы удалось компаниям в Ненецком автономном округе (плюс 390%), Бурятии (110%). В Чувашии, Волгоградской области, Воронежской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Псковской и Вологодской областях фиксируется рост ниже 100%.

Сильнее всего пострадала сфера оптовой и розничной торговли и немного меньше — отрасль добычи полезных ископаемых. При этом значительно улучшить результаты удалось компаниям в сфере транспортировки и хранения, строительства, операций с недвижимостью.