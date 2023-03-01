Геннадий Шиндин: «Наша служба всегда подразумевала неравнодушное отношение к делу»

В середине марта ежегодно отмечается День работника уголовно-исполнительной системы России. Это праздник с долгой историей — 12 марта 1879 года император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. Начальником УФСИН по Чувашии полгода назад был назначен полковник внутренней службы Геннадий Шиндин. Он согласился ответить на наши вопросы о работе управления.

Справка «СЧ» Геннадий Петрович Шиндин родился 17 сентября 1976 года. В 2000 году окончил Рязанскую государственную сельскохозяйственную академию имени П.А. Костычева. Начал службу с должности начальника энергомеханического отдела исправительной колонии № 2 Учреждения ЖХ­385 ГУИН Минюста России. С 2012 по 2017 год возглавлял ФКУ ЛИУ­3 УФСИН России по Республике Мордовия. С июля 2017 года по сентябрь 2022 года проходил службу по должности заместителя начальника УФСИН России по Республике Мордовия. С 27 сентября 2022 года назначен начальником УФСИН России по Чувашской Республике.

— Геннадий Петрович, вы сравнительно недавно назначены на эту должность. Какое впечатление у вас сложилось о деятельности управления?

— Коллектив УФСИН Чувашии сложившийся и работоспособный. Подведомственные учреждения из года в год показывают стабильные результаты по всем направлениям деятельности. Естественно, есть над чем работать. Любое подведомственное учреждение — это живой организм, в котором кипит своя внутренняя жизнь, особенно если учесть тот факт, что работаем мы с людьми. Наша задача наладить работу этой системы должным образом, соблюдая возложенные на нас обязанности и функции.

— Осужденные — не самые законопослушные граждане. Как обстоят дела с оперативной обстановкой в тероргане и запрещенными предметами?

— Оперативная обстановка в подведомственных учреждениях УФСИН стабильная и контролируемая. За 2022 год спецконтингентом побегов из-под надзора не допущено, особо учитываемых преступлений не совершено.

Во исполнение решений Совета Безопасности Российской Федерации от 07.08.2020 по пресечению фактов неправомерного использования в учреждениях УИС средств мобильной связи, в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН Чувашии проведена целенаправленная работа по изъятию у спецконтингента запрещенных к хранению и использованию предметов и вещей. Для этого были приобретены спецсредства и оборудование для использования сотрудниками внештатной обысково-маневренной группы.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительно увеличилось количество изъятых средств связи при попытке их доставки спецконтингенту. В настоящее время в УФСИН по оперативной информации в незаконном пользовании подозреваемых, обвиняемых и осужденных средств мобильной связи не имеется.

— Какова ситуация с исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы?

— Исполнением уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, на территории Чувашии занимается Уголовно-исполнительная инспекция. В ее состав входят отдел исполнения наказаний, 4 филиала и 6 межмуниципальных филиалов, функционирующие во всех административно-территориальных образованиях республики. Усилия ФКУ УИИ направлены на повышение качества исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. Приоритетной задачей определено снижение уровня повторной преступности осужденных, применение превентивных мер воздействия к осужденным с укоренившимися антиобщественными взглядами, оказание помощи в социальной реабилитации.

— Как организована работа по ресоциализации осужденных?

— Для помощи в ресоциализации, информирования о возможностях и порядке трудоустройства, а также формирования умений и навыков, необходимых для жизни на свободе, во всех исправительных учреждениях функционируют Школы по подготовке осужденных к освобождению. Для участия в их работе приглашаются сотрудники различных служб исправительного учреждения, специалисты службы занятости населения, социальной защиты населения, миграционной службы. Они разъясняют осужденным основы законодательства, порядок оказания содействия в трудовом и бытовом устройстве, выдачи паспортов, их оформления и регистрации. Проводят практические занятия по составлению резюме, оформлению заявлений о приеме на работу, дают рекомендации по собеседованию с работодателями.

В исправительных учреждениях № 2 и № 7 функционируют реабилитационные центры «Аврора», которые призваны обеспечить более успешную адаптацию и ресоциализацию женщин, готовящихся к освобождению. В такие центры осуществляется отбор женщин, не приспособленных к самостоятельной жизни, потерявших связь с родственниками и близкими. С момента открытия и по настоящее время адаптацию и ресоциализацию там прошли более 100 женщин.

Огромную помощь в деле ресоциализации осужденных оказывают религиозные организации. Православные и мусульманские священнослужители регулярно проводят встречи со спецконтингентом, беседы, богослужения, дают наставления на путь исправления через веру в Бога и смирение.

«Служба в тюремном ведомстве во все времена подразумевала неравнодушное отношение к делу, полную самоотдачу, умение сохранять самообладание в сложных ситуациях и доброе сердце. Людей, связавших свою жизнь с этой профессией, объединяют такие качества как честность, надежность, преданность идеалам добра и справедливости, принципиальность и неукоснительное следование букве закона».

— Известно, что уголовно-исполнительная система имеет свои производственные мощности. Как организовано промышленное производство в исправительных учреждениях и какие товары пользуются спросом?

— Сегодня производственная деятельность УФСИН ведется на базе восьми исправительных колоний и одной колонии-поселения с расположенными в них центрами трудовой адаптации осужденных или лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими. Это в основном швейное производство, металлообрабатывающая промышленность, деревообработка и производство сельскохозяйственной продукции.

На протяжении многих лет швейное производство является «локомотивом» нашего производственного сектора. Доля швейных изделий в общем объеме производимой продукции составляет около 80%. Учреждения УФСИН производят вещевое имущество для личного состава УИС и спецконтингента, форменное обмундирование для силовых структур. На протяжении многих лет швейные цеха наших учреждений осуществляют пошив продукции для государственных структур и крупных коммерческих организаций России: это специальная и рабочая одежда, вещевое имущество для медицинских учреждений, постельное белье и многое другое.

На металлообрабатывающих участках учреждений УФСИН организован выпуск кованых изделий, садово-парковой металлической мебели, различной продукции промышленного назначения. В деревообрабатывающих цехах производится распиловка леса, изготавливаются деревянная тара, дачная и корпусная мебель, сувенирная продукция.

— Сегодня очень часто можно услышать выражение «принудительные работы». Известно, что на территории республики есть так называемые изолированные участки, функционирующие как исправительные центры. С какой целью они были созданы, какие категории осужденных в них могут содержаться и чем эти участки отличаются от исправительных учреждений?

— С 1 января 2017 года в Российской Федерации применяется новый вид уголовного наказания в виде принудительных работ. Это альтернативный вид наказания, не связанный с изоляцией осужденных от общества. Целью принудительных работ является исправление и ресоциализация осужденных через обязательное привлечение к труду.

Этот вид наказания исполняется в специальных учреждениях — исправительных центрах (участках исправительных центров и участках, функционирующих как исправительные центры). Осужденные проживают в исправительных центрах, в том числе расположенных на объектах, принадлежащих предприятиям, оформляются по трудовому договору, пользуются мобильными средствами связи, получают заработную плату и медицинское обслуживание, в свободное от работы время могут посещать магазины для совершения покупок. Ежемесячно они возмещают из собственных средств расходы на оплату коммунально-бытовых услуг и содержание имущества исправительных центров. Таким образом, наказание отбывается в обстановке, приближенной к нормальной жизни нашего общества, без потери социально-полезных связей.

Сегодня на территории республики создано семь исправительных центров, из них действуют четыре, в ближайшей перспективе планируется запуск еще трех таких исправительных центров.

— Как складывается взаимодействие с институтами гражданского общества?

— В управлении функционирует Общественный совет УФСИН, налажено тесное взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией Чувашской Республики, институтами уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике и уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике, а также с правоохранительными, надзорными органами и органами исполнительной и местной власти региона.

Для повышения правовой грамотности осужденных, проведения встреч по правовым вопросам и предоставления им бесплатной юридической помощи совместно с Управлением Минюста России по Чувашской Республике создана рабочая группа, в которую входят представители различных министерств и ведомств Чувашии, в том числе и Общественной наблюдательной комиссии. Разработан график выездов в исправительные учреждения.

В кабинете помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе установлено оборудование для обеспечения видеоконференцсвязи с осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях республики.

Значительную помощь исправительным учреждениям в решении социальных проблем осужденных оказывает Общественная наблюдательная комиссия Чувашской Республики. Ее председатель Сергей Самостюк и член Общественного совета Ирина Булыгина разработали организационные меры по созданию постпенитенциарного сопровождения, реабилитации и ресоциализации женщин, освобождающихся из мест лишения свободы.

В УФСИН проводятся вечера вопросов и ответов для родственников осужденных, в которых принимают участие члены Общественного совета УФСИН и Общественной наблюдательной комиссии. Ежеквартально проводится день правовых знаний, в том числе и для осужденных, имеющих инвалидность. Приглашаются специалисты Минздрава Чувашии, члены ОНК региона, уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике, социальные работники, а также сотрудники юридической службы УФСИН.

Члены ОНК регулярно принимают участие в работе дисциплинарных и административных комиссий, рассматривающих вопросы, связанные с реализацией прав и законных интересов осужденных.

— Не секрет, что у обычных жителей республики сотрудник УФСИН часто ассоциируется с человеком, стоящим на вышке с автоматом в руках. А на самом деле?

— Сотрудники уголовно-исполнительной системы — это специалисты, в ведении которых не только надзор за спецконтингентом, охрана объектов УИС, но и сельскохозяйственная деятельность, выращивание и производство качественных продуктов в целях самообеспечения наших учреждений. Производственная деятельность, выполнение гособоронзаказа, оказание услуг, доходы от которых идут на улучшение бытовых условий спецконтингента и личного состава. Проведение капитального ремонта, а также воспитательная, медицинская, бухгалтерская, психологическая, тыловая и другие виды деятельности.

— Какие социальные гарантии и льготы предусмотрены государством для сотрудников УИС?

— Основное преимущество — это стабильная заработная плата и льготная выслуга лет (один год за полтора), которая позволяет при наличии очного высшего профессионального образования и срочной военной службы уже через 12,5 лет достичь выслуги лет и права на пенсионное обеспечение. Кроме того, жизнь и здоровье сотрудников УИС подлежат обязательному государственному страхованию в случаях получения травмы (смерти); осуществляется единовременная выплата на первоначальное обзаведение имуществом сотрудникам, впервые вступившим в брак в период службы, а также курсантам, прибывшим после окончания ведомственного вуза (в размере до трех окладов денежного содержания). Сотрудники, прослужившие в учреждениях и органах УИС не менее 10 лет в календарном исчислении, имеют право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения. Детям сотрудников в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы собственности.

Очень важной социальной гарантией является право на медицинское обслуживание в Центре медицинской и социальной реабилитации МСЧ-21 и поликлиники МВД Чувашской Республики; предоставление путевок в санаторно-курортные организации ФСИН России и МВД России с оплатой сотрудникам УИС стоимости проезда к месту лечения и обратно. Сотрудникам, не имеющим жилого помещения по месту службы, ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения. Есть и ряд других гарантий.

Спрашивала Татьяна Аверьянова