В Чувашии мам и пап снова приглашают на День сдачи ЕГЭ родителями

Экзамен назначен на 24 марта. Пункты проведения испытания откроются в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатыре, Батыревском, Чебоксарском и Комсомольском муниципальных округах.

Участники акции, пожелавшие на собственном примере ощутить, каково это сдавать ЕГЭ, познакомятся с правилами и процедурой проведения госэкзамена и напишут сокращенный вариант экзаменационной работы. Кстати, в прошлом году родители сдавали математику, а нынче проверят знания по русскому языку.

По задумке организатора — Рособрнадзора, ежегодная всероссийская акция помогает семьям снять лишнее психологическое напряжение во время подготовки детей к ЕГЭ. Отметим, в нашей республике на экспериментальный экзамен традиционно приходят не только обычные мамы и папы, но и известные родители — артисты, министры, депутаты, а также общественники и журналисты.