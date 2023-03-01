От «Нирваны» до Майкла Джексона. Сегодня в филармонии зазвучат электровиолончели

…На виолончели учились играть Наполеон Бонапарт и сыновья Александра II, ей посвящали свои партитуры Петр Ильич Чайковский и Людвиг ван Бетховен. Впрочем, сфера ее использования давно вышла за пределы классической музыки. Например, в популярной финской рок-группе «Apocalyptica» целых три виолончели, прекрасно гармонирующие с перкуссией и вокалом. Исполнители уверены, что этот инструмент, напоминающий по тембру человеческий голос, наполняет композиции особой энергией и заставляет по-новому взглянуть на андеграунд. Так оно или нет, узнаем сегодня в Чувашской государственной филармонии.

Квартет «Drum&Cellos» (Барабан и виолончели) создан в Татарстане около десяти лет назад. В него входят уже состоявшиеся музыканты, получившие профессиональную базу в Казанской консерватории и совмещающие карьеру рокеров с работой в камерном оркестре «La Primavera», Молодежном симфоническом оркестре Поволжья и других академических коллективах.

Также за плечами сольные выступления, в том числе в Санкт-Петербургском Доме музыки и Большом концертном зале имени С. Сайдашева, победы в конкурсах, президентские стипендии и премии. Но музицирование столь необычным составом по сей день дарит неповторимое, ни с чем несравнимое удовольствие и помогает не потерять свежесть артистического восприятия.

«Зачастую современное поколение публики считает, что игра на традиционных струнно-смычковых инструментах — это старомодно, скучно и исключительно для избранных. Мы же стараемся разрушить стереотипы и стереть стилевые границы, затрагивая и готику, и грайндкор, и хеви-метал», — говорят виолончелисты Михаил Исаханян, Адель Закиров, Сергей Пономарев и барабанщик Адель Зайнутдинов. Репертуар тоже существенно отличается от таких хрестоматийных жанров как соната, сюита и симфония. Чебоксарцы услышат хиты групп «Metallica», «Muse», «Nirvana», «Queen» и «AC/DC», не забудут и про Майкла Джексона. Все они давно вошли в разряд культовых и собирали полные стадионы, а их творчество изучают на кафедрах эстрадно-джазового искусства.

Оказывается, во второй половине прошлого века в мировом музыкознании даже появился специальный термин «cello rock» (виолончельный рок), предполагающий замену привычной бас-гитары на электровиолончель. По сравнению с акустической моделью на формирование звука здесь влияют не только смычок, струны и подушечки пальцев. Немалую нагрузку берут на себя усилители, динамики и звукосниматели, избавляющие инструмент от необходимости массивного резонирующего корпуса, что значительно облегчает процесс его транспортировки. К счастью, насыщенности и богатству тембровой палитры, сдобренной сверхмощным грувом на ударных, это не мешает. Скорее, наоборот, добавляет сочности, драйва и хардкора.