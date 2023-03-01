Сборная Чувашии по зимнему триатлону успешно выступила на первенстве России

Соревнования в Зеленодольске проходили среди юниоров и юниорок до 23 лет. В первый день представители Чувашии завоевали две золотые награды в личных зачетах. Так, у представительниц прекрасной половины человечества победила Ольга Черемисинова. В мужском разряде «золото» на счету Данилы Егорова. Спортсмены успешно преодолели дистанцию 4 км бегом, 6 км велогонкой и 6 км лыжной гонкой с пятью транзитными зонами, сообщили в Минспорте Чувашии.

Завоеванными в первый день медалями спортсмены из Чувашии не ограничились. Во второй день Данила Егоров совместно с Николаем Фроловым и Сергеем Никоноровым заняли второе место в командной эстафете.