ЧЭСК — лучшая энергосбытовая компания России «За высокие стандарты заочного обслуживания клиентов» XIII Всероссийского конкурса сбытов

За это звание боролись 48 претендентов из 54 регионов Российской Федерации.

Чувашская энергосбытовая компания продемонстрировала наилучшие результаты в работе call-центра, который принял 722 тысячи обращений в 2022 году. Среднее время ответа на звонок клиента составило 6 секунд.

«Создание своего call-центра позволило обеспечить соответствие качества обслуживания клиентов единым стандартам и гарантировать непрерывную коммуникацию с каждым клиентом вне зависимости от выбранного им канала общения, — рассказал начальник Управления по работе с физическими лицами Евгений Яробейкин. — Клиент может начать общение по телефону, а продолжить в личном кабинете на сайте компании. Сотрудники оперативно включаются в решение проблемы клиента на любом этапе общения».

Сегодня в call-центре ЧЭСК трудится 10 специалистов. Они принимают звонки от жителей Чувашии и оперативно помогают решить возникшие вопросы.

Благодарим наш коллектив за слаженную работу и гордимся нашими достижениями!