ЧЭСК — лучшая энергосбытовая компания России «За высокие стандарты заочного обслуживания клиентов» XIII Всероссийского конкурса сбытов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

За это звание боролись 48 претендентов из 54 регионов Российской Федерации.

Чувашская энергосбытовая компания продемонстрировала наилучшие результаты в работе call-центра, который принял 722 тысячи обращений в 2022 году. Среднее время ответа на звонок клиента составило 6 секунд.

«Создание своего call-центра позволило обеспечить соответствие качества обслуживания клиентов единым стандартам и гарантировать непрерывную коммуникацию с каждым клиентом вне зависимости от выбранного им канала общения, — рассказал начальник Управления по работе с физическими лицами Евгений Яробейкин. —  Клиент может начать общение по телефону, а продолжить в личном кабинете на сайте компании. Сотрудники оперативно включаются в решение проблемы клиента на любом этапе общения».

Сегодня в call-центре ЧЭСК трудится 10 специалистов. Они принимают звонки от жителей Чувашии и оперативно помогают решить возникшие вопросы.

Благодарим наш коллектив за слаженную работу и гордимся нашими достижениями!

Опубликовано: 1 марта 2023 г.


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