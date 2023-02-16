Жители Шумерлинского округа хорошо подготовились к единому информдню

Свои вопросы о нехватке медработников и специалистов по культуре, установке дымовых датчиков, непонимании формирования тарифов ЖКХ и схем дорожных знаков они заготовили заранее, когда впервые появилась сообщение о возможном возобновлении после пандемийных лет единых информационных дней в Чувашии.

Как сообщает шумерлинская газета «Вперед», проведение информдней после длительного перерыва «побудило людей по-новому посмотреть на эти мероприятия». И это понятно, пишет издание — за решением наболевшей проблемы жителям округов не надо выезжать в региональную столицу. Теперь снова представители министерств и ведомств сами приезжают в города и деревни республики.

В пример шумерлинские журналисты приводят встречи в Юманаях и Кадеркино, где народу собралось много.

«Расписание приезда врача неплохо бы размещать не только в Интернете, но хотя бы на двери, как раньше», — начали из далека жители тему кадрового голода среди медицинских работников. И если прикрепить лист бумаги на дверь не трудно, то найти врачей и медсестр вразы сложнее. Тут, кто-то напомнил, что и закрепленного ветеринара нет. Но когда из зала выкрикнули об отсутствии еще и культработника, да при наличии отремонтиванного клуба, собравшиеся затаились в ожидани ответа.

Никто не стал уворачиваться, говорили как есть, что тоже понравилось шумерлинцам. Например, обеспечить сельских жителей медработниками сейчас очень трудно. Врачей не хватает везде. Одна надежда на выпускников медфаков и медколледжей, которые сегодня учатся по направлению и вроде как скоро должны вернуться с полученными компетенциями на родину.

Куда проще выглядит решение по культработнику, ставку которого, оказывается, можно пересмотреть. «Вопрос взят на карандаш», — сообщает газета.

Особый интерес у сельчан вызвало выступление старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шумерле и Шумерлинскому району Михаила Першина. Он показал жителям деревень как им может помочь дымовой пожарный извещатель. Это устройство устанавливается для передачи тревожного извещения о пожаре или об обнаружении загораний.

Ответы на другие вопросы жителей сел обязательно будут опубликованы в их газете «Вперед».