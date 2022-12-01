АЛЕКСЕЙ МЕЩЕРЯКОВ,

руководитель объединенного проектного офиса Госкорпорации «Росатом»:

«Считаю Чувашскую Республику одним из лидеров проекта «Эффективный регион». В ряде регионов также реализуется пилотный проект «Сквозной инвестиционный поток». Мы хотим сделать 2023 год годом сквозных потоков. Предлагаем Чувашской Республике в этом поучаствовать. Есть наверняка региональные сквозные потоки, где задействованы несколько министерств, муниципалитеты, правительство. Если мы за них возьмемся, то скорость процессов существенно увеличится, и эффект для людей будет неизмеримо больше».