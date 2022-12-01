Связь поколений за шашечной доской

«Кол», «городская партия», «решето» — это не бессмысленный набор слов, а терминология одной из некогда популярных забав для всей семьи — шашек. На базе спортшколы «Спартак» прошел чемпионат Чувашии по международным стоклеточным шашкам, в котором участвовали не только умудренные опытом спортсмены, но и молодые дарования.

…11-летнего Марка Васильева в секцию привел папа. «Когда я в садике конструировал различные фигуры, папа заметил мое увлечение и решил меня отдать в секцию шашек, — пояснил Марк Васильев. — Сначала вообще ничего не получалось, а сейчас уже удается многих сверстников обыгрывать. Я получаю огромное удовольствие от игр и тренировок!» В турнире Марк старался выдержать конкуренцию со стороны сверстников, а с более мастеровитыми шашистами ему было сложно.

А вот один из самых опытных участников соревнований, мастер спорта СССР Михаил Ефимов выдал отличный старт — первые две партии у своих соперников он выиграл. Но расслабляться было еще рано, все самые серьезные противники ожидали впереди. «Что дают шашки для жизни? На мой взгляд, шашки очень хорошо развивают мышление, помогают принимать правильное решение в ответственный момент, — сказал Михаил Александрович. — В последнее время мало соревнований проводят. Нужно заниматься популяризацией шашек в республике, ведь эта игра доступна всем, она связывает поколения».

АНДРЕЙ УНТИН, главный судья соревнований: «Сейчас очень большое внимание уделяется шахматам в нашей стране. Я в этом особой проблемы не вижу, но я бы в детском саду только шашки преподавал, потому что в них проще и легче играть, чем в шахматы. У ребят накапливаются знания, которые можно разложить по полочкам».

После победных дуэлей ветеран столкнулся с ожесточенным сопротивлением со стороны Станислава Тихонова. В партии никто не хотел уступать — более молодой Тихонов имел несколько возможностей прорвать оборону Михаила Ефимова, но все закончилось боевой ничьей!

Шашки помогают чувствовать себя бодрыми многим участникам соревнований. 70-летний Владислав Пастухов со школьных лет не представляет себе жизнь без шашечной доски. При этом агрессивный стиль игры и постоянные тренировки помогают ему добиваться весомых успехов на соревнованиях различного уровня. «Несмотря на большой опыт в игре, без тренировок нельзя добиться прогресса. Сейчас многие шашисты для поиска информации используют компьютер, а я стараюсь получать знания по старинке — с помощью учебной литературы. Также анализирую партии различных турниров. Изучал игры известного шашиста Василия Сокова, который погиб во время Великой Отечественной войны, — рассказал Пастухов. — Когда я играю в шашки, то не чувствую себя дедушкой. В душе ощущаю себя 17-летним подростком. Еще хочется жить да жить».

КСТАТИ

По итогам чемпионата Чувашии по шашкам золотую медаль выиграл Владимир Лобышев, «серебро» на счету Михаила Ефимова, а третье место занял Александр Платонов.