Министр Светлана Каликова поблагодарила «Советскую Чувашию» за поддержку Вышитой карты России

На недавнем представлении дополненной четырьмя новыми регионами Вышитой карты России в Москве не меньший восторг публики вызвала и одноименная книга-альбом. Роскошное издание вышло из печати в начале декабря, буквально за несколько дней до столичной презентации обновленной карты, а первыми ее обладателями стали несколько сотен мастеров со всей страны, чьими руками вышиты фрагменты уникального полотна.

Один из экземпляров книги-альбома «Вышитая карта России» теперь будет храниться и в «Советской Чувашии». На прошлой неделе во время визита в редакцию ее вручила главному редактору газеты Владимиру Васильеву министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова. Светлана Анатольевна поблагодарила журналистов «Советской Чувашии» за поддержку в реализации масштабного проекта. Весь этот год, начиная с января, когда из столицы Чувашии отправились в разные уголки страны посылки с лекалами и отрезами ткани для будущего шедевра, корреспонденты газеты подробно рассказывали о процессе работы над картой — материалы на эту тему не сходили с полос. Вместе с организаторами мы удивлялись богатству и разнообразию материалов, находили сходства в присланных работах с чувашской вышивкой, переживали, радовались, восхищались… В том, что руками вышивальщиц создается шедевр, сомнений ни у кого не было.

Книга-альбом «Вышитая карта России», к слову, создавалась при самом непосредственном участии министра Светланы Каликовой. Светлана Анатольевна лично вычитывала все страницы, сверяла фотографии, редактировала тексты.

Издание стало своего рода полиграфической версией Вышитой карты страны. В нем собраны 82 фрагмента и 82 панно с характерными для регионов орнаментами и мотивами, а также сведения об авторах и описание использованных материалов, техник и символов — настоящая энциклопедия народной вышивки России.

Книгу, кажется, можно листать бесконечно: полноцветная качественная печать позволяет рассмотреть каждый стежок, каждый элемент. Даже стоя у настоящей карты, не все увидишь в деталях. Пока, кстати, в ней представлены не все российские регионы. Четыре новых субъекта — Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, как рассказали «СЧ» авторы-составители, включат в последующее издание книги-альбома. Ожидается, что оно увидит свет в следующем году.

Еще до выхода из типографии интерес к новой книге был огромен. Группа «Вышитая карта России» ВКонтакте, например, пестрит сообщениями от людей из самых разных регионов России, желающих ее приобрести. Заявок оказалось так много, что в Чувашском национальном музее подумывают наладить дистанционные продажи новинки. Стоимость издания составляет 1500 рублей. Приобрести его можно как в Чувашском национальном музее, где представлена Вышитая карта России, так и во всех филиалах музея.