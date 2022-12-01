Сенатор Владимиров: в РФ поддерживают деятельность ООН по активизации глобального партнёрства

Одно из важнейших положений Международного дня солидарности — напоминание правительствам о том, что они должны уважать свои обязательства, касающиеся международных соглашений. Об этом «СенатИнформ» сказал член Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров.

Международный день солидарности в мире принято отмечать ежегодно 20 декабря. Этот день призван напомнить о том, что единство мирового сообщества — в разнообразии. Генассамблея ООН постановила учредить эту дату, чтобы напомнить странам о выполнении международных договоров, повышать уровень информированности общества. Кроме того, государствам нужно участвовать обсуждении путей содействия укреплению солидарности для достижения Целей развития тысячелетия, в том числе ликвидацию нищеты.

Николай Владимиров, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству: «Одним из важнейших положений Международного дня солидарности является напоминание правительствам о том, что они должны уважать свои обязательства, касающиеся международных соглашений. Нарушение одного из таких соглашений и вынудило нашу страну начать СВО, которая послужила катализатором глобальных изменений в мировой политике и экономике»

Сенатор убеждён, что Россия уже доказала, что избрала верный вектор развития в качестве многонационального государства. В нашей стране чтут и уважают традиции разных народов и национальностей. Он отметил, что представляет в СФ Чувашию, где в мире и согласии проживают люди более 120 национальностей.

«Приоритетом повседневной работы российских законодателей всегда будет неуклонное повышение качества жизни россиян, — подчеркнул Владимиров. — Присоединяясь к участию в мероприятиях Международного дня солидарности людей мы поддерживаем деятельность ООН по активизации глобального партнёрства в целях развития человеческого потенциала, изжития мировой нищеты»

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что наша страна всегда готова оказывать продовольственную помощь африканским странам, так как переживает, когда есть дети, которые не получают достаточно продовольствия и семьи.