Культура объединяет, и это главное

Молодежь волнуют не только ночные клубы и TikTok

О том, зачем человеку XXI века литература и музыка, поэзия и живопись, много пишут в учебниках по культурологии и философии культуры, структурируя факты и облекая мысли в высокие слова. Но ни в одном из них вы не прочтете о том, сколькими талантами богата российская глубинка, и почему командный дух — основа любого начинания. О чем молчат кадры фотохроники, и как горят глаза школьников на экскурсии в музее воинской славы. Искусство объединяет, и это главное — так считает Светлана Каликова. На прошлой неделе министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии дала интервью главному редактору газеты Владимиру Васильеву.

Справка «СЧ» Светлана Каликова — четвертая женщина-министр культуры Чувашии. В 1995 году окончила Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова по специальности «Русский язык и литература». Свыше десятка лет проработала школьным учителем, затем — пресс-секретарем Главы Чувашии, заместителем министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии, генеральным директором Чувашского книжного издательства. В 2020 году была назначена на должность министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии.

— Светлана Анатольевна, а ведь правда, практически все культурные проекты, инициатором которых была Чувашия в последние годы, так или иначе направлены на духовное сплочение людей. Причем в масштабах не только республики, но и всей страны. Вышитая карта России, межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы», Первая Всероссийская детская фольклориада… Не говоря уже о теме Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которая достигла такого размаха, что открытие мемориала, когда плакали все, от волонтеров до депутатов, кажется лишь верхушкой айсберга. Почему выбрана именно такая стратегия?

— Культура не может существовать автономно и вне контекста — исторического, политического, социального.

Особенно сейчас, когда нам так важно и нужно быть вместе, плечом к плечу, как и восемь десятков лет назад, во время Великой Отечественной войны. Без прошлого нет настоящего и уж тем более будущего. Об этом говорит Глава Чувашии Олег Алексеевич Николаев, ведь именно по его инициативе так массово и повсеместно взялись за возрождение памяти Сурского и Казанского оборонительных рубежей и в целом тружеников тыла. И нам, работникам отрасли культуры, не стыдно за результат. Изданы сборники архивных документов, на основе которых творят писатели и драматурги, представлены экспозиции, спеты и сыграны десятки концертов, написана и поставлена опера «Сурский рубеж», нашедшая отклик в авторитетных российских изданиях.

А показав в апреле нынешнего года в рамках межрегионального патриотического марафона программу «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай» в Татарстане, мы воочию увидели, насколько все в нашей истории взаимосвязано. Чувашский ансамбль песни и танца вывозил ее во многие районы республики, но тогда, через пару месяцев после начала специальной военной операции на Украине, она зазвучала совершенно по-новому. Поэтому когда в сентябре эстафету марафона подхватили Башкортостан и Ульяновская область, на концертах, научно-практических конференциях и уроках мужества уже нельзя было не говорить о формировании добровольческих батальонов, о гуманитарной помощи мобилизованным, о том, как мы, жители разных уголков России, отстаиваем ее интересы. В 2023 году к марафону планируют присоединиться Марий Эл и Мордовия, где, кстати, тоже загорелись идеей построить мемориалы, вдохновленные нашим примером. Но думаю, что республиками Поволжья и Приуралья дело не ограничится, и совсем скоро он обретет всероссийский статус.

— Получается, что вопрос о Сурском рубеже стал неким импульсом для разговора о чем-то более глобальном…

— О героизме нашего народа, о том, что ковали и куем победу всей страной, неотделимо друг от друга. Ведь, как сказал поэт-фронтовик Алексей Недогонов, «из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».

— И Вышитая карта России, которую уже называют «рукотворным памятником» и «оберегом», как нельзя более органично вписалась в эту концепцию так называемой соборности. Тем более что теперь вышивать карты своих регионов (то, с чего начинала Чувашия) принялись мастерицы по всей стране.

— Я бы добавила, что о единстве населяющих нашу страну народов свидетельствует не только она сама как результат, но и процесс ее создания. Помню, когда мы обратились к Надежде Георгиевне Бабкиной с идеей провести презентацию карты в рамках ее фестиваля-марафона «Песни России», она сказала: «Вы даже сами не понимаете, какое грандиозное дело затеяли». И действительно, когда со всех концов России летят посылки, и ты в прямом смысле слова держишь в руках каждую республику, каждую область, каждый округ, буквально кожей ощущая душевное тепло живущих там людей, это дорогого стоит. Когда приходишь на работу к семи утра, потому что из-за разных часовых поясов другого времени для связи с Чукоткой не найти, а спустя недели и месяцы получаешь оттуда заветный «кусочек», понимаешь, что все не зря. И нет ничего невозможного — видите, у нашей карты уже появляются «дочки», а сама она стала мощнее на целых четыре региона, вобрав в себя Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Возможно, когда-нибудь мы даже проведем фестиваль вышитых карт.

Кстати По результатам социологических исследований, присутствие женщин в государственном аппарате повышает качественный уровень жизни общества. По сравнению с мужчинами у них лучше развиты интуиция, чувство сострадания и гибкость мышления. Большинство россиян положительно относятся к тому, что представительницы прекрасного пола идут в политику и занимают руководящие должности.

— Еще задолго до вашего назначения на должность министра у меня сложилось мнение о вас как об очень сильной женщине. Рад слышать, что не ошибся. Да и на интервью вы согласились без предварительного согласования вопросов, что тоже говорит о многом. Впрочем, нередко сильным людям приходится труднее, чем слабым. Принимать решения, брать на себя ответственность, давать профессиональную оценку, вмешиваться в процесс — все это довольно непросто. Или не вмешиваться? И вообще, вас можно переубедить?

— Напомню, что возглавляю министерство относительно недавно, всего второй год. Притом что у нас в аппарате есть сотрудники с двадцатилетним стажем. Прислушиваться к мнению старших коллег, учиться, перенимая их опыт, всегда считала своим долгом. Что же касается непосредственно творчества, то на это в театрально-концертных учреждениях есть свои художественные руководители, главные режиссеры, художники… Пусть каждый занимается своим делом, главное, чтобы профессионально. Кстати, заметила одну важную особенность: если в коллективе командный дух, то все получается. Наше министерство — это тоже команда, мы одинаково болеем за мероприятия, которые проводим, вместе радуемся, вместе переживаем, вместе держим кулачки за тот или иной проект. Каждый из нас — словно маленький винтик внутри огромной машины, но стоит хотя бы одному такому винтику выйти из строя, как рассыплется весь механизм.

— А получается — это когда? Каковы критерии успеха, ведь как правило, в искусстве все спорно, и зачастую, посмотрев спектакль, невозможно определить конкретно, случилось чудо или нет. Где та незримая грань между настоящим и фальшивым, глубоким и поверхностным?

— Вы абсолютно правы, именно в этой неоднозначности и заключается феномен любого произведения искусства. Поэтому сферу культуры очень сложно сравнивать с сельским хозяйством, промышленностью и строительством, здесь об успехах судят не по числу отремонтированных дорог или количеству собранного урожая… Наверное, по реакции зрителей, которые возвращаются в повседневную жизнь, кипящую за дверями театра, внутренне перерожденными, эмоционально обогащенными, полными новых впечатлений. И вдруг, сами того не подозревая, начинают смотреть на мир под другим углом, замечая прекрасное в повседневном, невероятное в очевидном, и в следующий раз уже приводят с собой знакомых и друзей. По аншлагам, по тому, сколько молодых лиц в зале.

— Ну, тут значительную роль играет программа «Пушкинская карта».

— Опять же, не просто она как данность, а грамотно выстроенный план ее реализации. К примеру, очень эффективно работает со школьниками и студентами Русский драматический театр, «подгоняя» репертуарную политику под их запросы и интересы. Пушкин, Островский, Чехов, Гоголь, Бунин, Экзюпери — все эти авторы представлены в текущей афише. То есть подрастающее поколение видит, что классика не устарела, она актуальна и востребована до сих пор. А в начале юбилейного сезона здесь состоялась премьера «Братьев Карамазовых», которую можно назвать настоящей сенсацией. Произведения Достоевского вообще очень трудно играть и ставить, поскольку каждое из них — это целая полифония характеров, образов, сюжетных линий, требующая максимальной концентрации ума и масштабности мысли и от постановщиков, и от артистов, и в итоге от публики. Также не могу не отметить недавнюю премьеру балета «Ромео и Джульетта» в нашем оперном театре, давшем ребятам возможность прочесть шекспировскую трагедию на языке хореографии, что уже само по себе уникально. Или мюзикл «Двенадцать стульев» в Чувашской государственной филармонии, на который не достать билетов. Кстати, роман Ильфа и Петрова, по мотивам которого написано либретто, тоже классика.

ТАТЬЯНА ЧЕРНИГОВСКАЯ,

биолог, лингвист, специалист в вопросах нейронауки и психолингвистики: «Мы попали в другой тип цивилизации. Уже есть дети, которые родились в цифровую эпоху, и это другие дети. Уже есть мир, который регулируется совсем не так, как раньше, и нам надо понять, как в нем жить. Все как-то разъехалось. Разъехалась география, разъехалось время, разъехалась идентичность людей. И как нам из этого выпутываться — тоже непонятно. Доступность информации огромная. Что с этой информацией делать?»

— Откуда вы так хорошо знаете вкусы современной молодежи? Честно говоря, с трудом верится в то, что ее волнуют не только ночные клубы и TikTok…

— А вы вспомните Первую Всероссийскую детскую фольклориаду, когда Чувашия принимала более тысячи юных талантов из семидесяти шести регионов России. От многообразия песен и танцев, мелодий и ритмов, костюмов и музыкальных инструментов, от того, с какой заботой и бережностью, словно боясь расплескать, участники выносили на нашу сцену культурное богатство своего края, просто перехватывало дыхание. И я не верю, что человек, в чьей жизни с самого детства есть место творческому, духовному, созидательному, выберет неправильный путь. По крайней мере, какая-то определенная планка, ниже которой опускаться не имеет смысла, зафиксируется в его сознании навсегда.

Кроме того, у меня самой две дочери, и, поверьте, я знаю, о чем говорю. Старшая часто бывает с друзьями в музеях и выставочных залах. Младшая до «Пушкинской карты» пока не доросла, но пересмотрела почти весь репертуар в Чувашском театре юного зрителя имени М. Сеспеля, куда часто ходит с классом. Конечно, многое идет из семьи, особенно на раннем этапе формирования личности, когда необходимо дать ребенку верный ориентир, чтобы в дальнейшем он мог сам отделять зерна от плевел, отличать что-то по-настоящему ценное и высококачественное от информационного мусора, которым, к сожалению, кишат телевидение, радио и интернет.

Я, например, стараюсь по возможности брать девочек с собой на спектакли и концерты. А еще у нас есть традиция совместного чтения книг с последующим их обсуждением. Библия в рассказах для детей, «Илиада» и «Одиссея», легенды и мифы Древней Греции — чему только мы не посвящали наши домашние вечера. Читали, зачитывались, перечитывали. Поэтому хочу посоветовать всем мамам и папам как можно больше внимания уделять своим детям. Водить их в театры, концертные залы, музеи и библиотеки, музыкальные школы, изостудии и танцевальные кружки, ведь только так мы сможем воспитать достойное поколение.

Владимир Васильев Мария Митина

Список литературы Светланы Каликовой

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