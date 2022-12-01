Чувашский павильон в Тбилиси

Господдержка помогла предпринимателю доставить в Грузию стройматериалы.

Чебоксарский бизнесмен Сергей Чекушкин воспользовался услугами Центра экспортной поддержки Чувашии и компенсировал расходы по логистике в пределах Российской Федерации.

Коммерческой деятельностью Сергей занимается давно, интересы его бизнеса затрагивали регионы России, но ранее никогда не приходилось сталкиваться с экспортом, хотя в нем виделись большие перспективы. После пандемии предприниматель стал подумывать о поиске партнеров за рубежом. Так пришла мысль поставить в Грузию строительные материалы, которые там очень востребованы. Покупателя он нашел, а что же делать дальше? Подсказали в региональном Центре экспортной поддержки.

«Сотрудники ЦЭПа скрупулезно мне все объясняли, рассказывали и показывали. Мне помогли составить экспортный контракт, нашли логиста, агентов по таможенному оформлению. А затем покрыли часть моих затрат по логистике. Благодаря этому моя продукция оказалась конкурентоспособной и пользуется большим спросом», — рассказывает Сергей Чекушкин.

В сентябре этого года компания «Интерком» поставила в Грузию партию продукции деревообрабатывающей промышленности — фанеру, ОСП и ДВП. В центре Тбилиси специально под этот проект построили торговый павильон, где можно купить стройматериалы, привезенные из Чувашии.

«В этом году в рамках национальных проектов «Малое и среднее предприни-мательство» и «Международная кооперация и экспорт» у нас появилась

возможность компенсировать нашим предпринимателям до 80% стоимости транспортировки по территории России продукции, вывозимой на внешние рынки. Первым предпринимателем, которому мы оказали эту услугу, стал Сергей Чекушкин. Так, его компании «Интерком» мы софинансировали 80% расходов по логистике до границы нашей страны», — отмечает руководитель ЦЭП Григорий Данилов.

Сейчас чебоксарская компания формирует вторую и третью партии поставок в Грузию. В ближайшее время «Интерком» планирует расширять ассортимент продукции, увеличивать рынки сбыта, а также искать партнеров в других государствах.

Кроме того, Сергей Чекушкин готов «подтягивать» в Грузию и других предпринимателей из Чувашии. Так как павильон в Тбилиси уже есть, то там можно начать торговлю нашими товарами. Уже есть договоренности с несколькими предприятиями, которые предоставят свою продукцию, ведутся переговоры и с другими.

«В сентябре этого года глава Чувашии Олег Николаев утвердил план мероприятий внедрения стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности, так называемого Регионального экспортного стандарта 2.0, на период до 2024 года. Одной из задач этого стандарта является обеспечение присутствия нашей республики на зарубежных рынках. Подобная инициатива может стать первым шагом для открытия торговых домов, представляющих интересы Чувашии на территории дружественных нам стран», — считает вице-премьер Чувашии — министр экономического развития Дмитрий Краснов.

Ольга Иванова