Жителю Ядрина грозит до двух лет лишения свободы за ловлю рыбы запрещенным способом

Ловить рыбу с помощью остроги и на подсветку запрещено. Но 34-летний житель Ядрина этим моментами решил пренебречь — и был пойман сотрудниками транспортной полиции, проводившими в октябре рейд на Суре. Незаконным образом мужчина успел поймать пять щук. Подсчитанная специалистами сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей. Ее рыбак возместил в ходе дознания. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники отделения дознания Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте. Сейчас дело направлено в суд, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как сообщают в транспортной полиции, максимальное наказание, предусмотренное за данное нарушение закона, — лишение свободы сроком до двух лет.