Экзоскелет с обратной связью научит ходить

В реабилитационном отделении чебоксарской Городской клинической больницы № 1 пациенты учатся заново ходить с помощью роботизированного устройства «экзоскелет», сообщает Минздрав Чувашии.

Экзоскелет — это роботизированный тренажер с функцией биологической обратной связи. Он предназначен для реабилитации пациентов с так называемыми локомоторными нарушениями нижних конечностей, наступившими в результате травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата, инсульта и других заболеваний нервной системы. C его помощью пациенты смогут частично или даже полностью восстановить утраченные функции движения и ходьбы.

В экзоскелете предусмотрено восемь вариантов траектории и времени шага, три скорости ходьбы, он позволяет ходить по неровным поверхностям — даже по лестницам. По словам врачей реабилитационного отделения, новое оборудование позволит ускорить процесс реабилитации и повысить качество жизни пациентов с локомоторными нарушениями.

СПРАВКА «СЧ»

Экзоскелет поступил в ГКБ № 1 в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Кстати, в клинике уже используется около двух десятков единиц реабилитационного оборудования, поступившего по этому проекту ранее. А в общей сложности до конца года больница получит 58 единиц оборудования.

Фото medicin.cap.ru