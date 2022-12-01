Глава Минтранса читает Достоевского

Нам любые дóроги дороги

О том, как выполняется национальный проект «Безопасные качественные дороги», какие перемены ждут нас в организации пассажирских перевозок, шла речь в интервью министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова главному редактору «Советской Чувашии» Владимиру Васильеву. И не только об этом, но и о духовных предпочтениях главы ведомства, как он сам чувствует себя в качестве водителя… Выяснилось, что одно от другого не отделимо.

— Владимир Михайлович! Очень приятно видеть вас в нашей студии, почаще к нам приходите… Вы наверняка водите машину. Вам больше нравится управлять ею или быть пассажиром?

— Управлять.

— Тогда не как министр, а как просто водитель знаете, что такое плохая дорога или хорошая. И что же вас больше всего раздражает на дорогах? Что это такое — некачественная дорога?

— Это, во-первых, результат несвоевременного ее обслуживания. Если она некачественно построена — это одно ощущение, если плохо содержится — другое. И то и другое негативное.

— А как пешеход часто прогуливаетесь?

— Каждый день. Когда был моложе, нравилось больше ездить за рулем, с возрастом же нравится больше ходить пешком.

— Может, лучше не с возрастом, а с опытом?..

— Пусть так.

— Друзей у вас наверняка немало. И как они отзываются о дорогах Чувашии?

— Мнения у всех разные. От живущих в республике друзей и знакомых нередко можно слышать: какие же отвратительные у нас дороги… Когда приезжают гости — из Нижнего, к примеру, говорят: слушайте, у вас очень неплохие дороги… Сам же я скажу: да, наши дороги не идеальные, но сказать, что они плохие, тоже нельзя. На сегодня в нормативном состоянии находится порядка 47 процентов дорог регионального значения. В городе или агломерации эта цифра выше — около 70 процентов. Если же говорить о местных, тут большая проблема — они находятся далеко не в идеальном состоянии. Лишь процентов 38 их соответствуют нормативам.

— Можно ли утверждать, что нынешние объемы и темпы дорожного строительства в Чувашии выше, чем было в советское время? В дорожном фонде республике предусматривается более 8 миллиардов рублей, а еще не так давно 5 миллиардов казались внушительной суммой.

— Действительно, начиная с 2017 года объемы дорожного строительства в республике значительно выросли. На это ощутимо повлияло участие региона в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», ведь при этом предусматривается финансирование не только из республиканских источников, но и из федеральных.

Что касается значительного увеличения дорожного фонда, это произошло как раз благодаря появлению проекта «Безопасные качественные дороги». В его рамках мы получили дополнительно порядка 859 миллионов рублей. Во многом благодаря активной работе Главы республики Олега Николаева в данном направлении, депутата Госдумы Анатолия Аксакова.

— По каким же показателям можно оценить эффективность реализации этой программы?

— Протяженность федеральных дорог на территории Чувашии составляет 306 километров, республиканских –1500 , местных — 10 814 километров. Как поется в песенке из известного мультфильма, «нам любые дороги дороги». Но нацпроект затрагивает в основном дороги региональные и городской агломерации. На сегодня из полутора тысяч километров региональных магистралей отремонтировано 652 километра, реконструировано почти 7,5 километра. После завершения работ на улице Гражданской прибавится еще около 3 километров. За последние пять лет построено более 70 километров дорожного освещения.

— И на федеральных дорогах есть участки, которые после реконструкции сняли многие проблемы. Я имею в виду отрезок дороги М-7 между Хыркасами и Яушами, где долгие годы было не безопасное движение. Удачное современное решение! Но есть проекты, вызывающие не самые приятные эмоции, один из таких — как раз улица Гражданская, где вот уже два года скапливаются рекордные пробки из-за затягивания работ. В итоге — возникновение пресловутой «бутылки». Как там на сегодня обстоят дела?

— Вопрос с этим объектом достаточно непростой, о чем уже не раз говорилось. Напомню лишь, когда «Дорисс» выиграл подряд на него, не ожидалось, насколько проект сырой, его пришлось буквально на коленке переделывать, доделывать, так как не было учтено большое количество различных коммуникаций, не отраженных в свое время на бумаге. «Дорисс» потратил массу времени на перепроектирование, получение повторных экспертиз, что сильно передвинуло сроки работ. Так что винить организацию полностью нельзя.

Что касается «бутылочного горла» — конечно, заказчику надо было решать этот вопрос. Хотя, боюсь, вариантов тут и не было. В юго-западном районе всего два заезда — улицы Гражданская и Энтузиастов. И когда перекрыли Гражданскую, весь поток перешел на Энтузиастов, возникли пробки. Как известно, есть проект строительства третьего транспортного полукольца, которое должно пройти в том числе через улицы Энтузиастов, Богдана Хмельницкого и выйти на Вурнарское шоссе. Проект этого участка уже готов, и профинансирован будет по подписанному соглашению с федералами.

От живущих в республике друзей и знакомых нередко можно услышать: какие же отвратительные у нас дороги… А когда приезжают гости — из Нижнего, к примеру, говорят: слушайте, у вас очень неплохие дороги… Сам же я скажу: да, наши дороги не идеальные, но сказать, что они плохие, тоже нельзя. На сегодня в нормативном состоянии находится порядка 47 процентов дорог регионального значения. В городе или агломерации эта цифра выше — около 70 процентов.

— Какие точки в республике требуют концептуального изменения в обеспечении безопасности и качества дорог?

— Одна из них — западный въезд в столицу. В настоящее время сделана развязка, и проблема «расшилась». Но пробочная проблема не снята на Горьковском повороте, на восточном выезде у Кугесь, на Лапсарском проезде… Поэтому есть проекты и по расшивке этих точек, общая их стоимость около 14 миллиардов рублей. Правда, пока не решен вопрос с финансированием.

— По территории Чувашии проходит новая магистраль М-12. Помимо ряда экономических выгод от нее для региона, проект преподнес и немало проблем с восстановлением местных действующих дорог, разбитых в ходе стройки магистрали. Возникли трения с генподрядчиком М-12 по поводу своевременности и полноты этой работы…

— Заказчик проекта, как мы знаем, ГК Автодор, исполнитель 6 этапа — компания Автобан. С ней было подписано соглашение, по которому предусматривалось восстановление поврежденных в процессе строительства — в основном при перевозках большегрузными автомобилями — дорог. Автобан должен был поддерживать нормальное состояние 60 километров таких дорог, а после 2024 года — еще 167 километров восстановить. Заключен также меморандум с федеральным дорожным агентством о восстановлении республиканских дорог после завершения строительства трассы М-12. К восстановлению Автобан должен был приступить в начале нынешнего года, но, к большому сожалению, очень медленно делал это. Сослался на нехватку собственных сил, пообещав привлечь со стороны. Но по цене с ними компания не сошлась, в итоге дело затянулось до лета. После переговоров с главой правления Росавтодора были обещания активизировать восстановление, но этого так и не произошло. И только в августе приступили к работам. В Канаше восстановили наиболее пострадавшие дорожные участки по улицам Красноармейская и Железнодорожная. Сильно пострадали участки в Ибресинском, Порецком районах. До 30 ноября должны были завершить, однако пока работы выполнены не в полном объеме. Но Минтрансу республики не следует с этого «слезать».

— В дорожной теме есть вопросы профессиональной чести и для нашей газеты. В августе мы напечатали материал о пришедшей в негодность дороге в деревне Синьял-Чурино Красноармейского района. Местные власти в сентябре пообещали проложить временную «грунтовку», но дела не последовало. Ограничились тем, что привезли на место какие-то материалы, а как только выпал снег, положили их, но не выровняли, дорога стала ухабы на ухабе. Жители в недоумении — мол, к газете, видно, нет уважения…

— Планировочные работы на объекте при минусовой температуре уже не проведешь, придется ждать весны. Но — согласен с вами — тут, действительно, есть момент уважения, и не только к вашей газете, но и власти в целом. Все это не делает чести муниципальной администрации.

— Недавно поехал встречать коллегу в аэропорт, который, как известно, реконструируется. Процесс этот сложный, и выглядит воздушная гавань сейчас не очень привлекательно, о чем недавно писала наша газета. Как раз во время встречи Главы республики в Росавиации по теме реконструкции, в частности, взлетной полосы. Так будет у нас в Чувашии современный аэропорт?

— По плану реконструкция аэровокзала должна была завершиться в конце нынешнего года. Но в связи с известными событиями, прежде всего, с санкциями, многие компании — поставщики оборудования для порта приостановили его поставки, так как не могли закупить его в Европе. Соответственно стали менять проект под отечественное оборудование. Есть надежда до конца июля 2023 года реконструкцию закончить. Я тоже нередко бываю в аэропорту, вижу, что отсутствуют баннеры с информацией извинительного характера — мол, простите, уважаемые гости, за временный беспорядок… Ведь можно было догадаться.

— Коснемся транспортной отрасли вашего ведомства. Например, транспортной реформы, которой, в общем-то, еще и не было. Сегодня обсуждается перспектива объединения Чебоксарского и Новочебоксарского троллейбусных управлений с централизацией на республиканском уровне. С чем это связано и как повлияет на качество перевозок?

— В республике порядка 440 маршрутов, 90 процентов из них работают по нерегулируемым тарифам, когда перевозчики могут сами назначать стоимость проезда. От заоблачных их удерживает лишь конкуренция — установишь неадекватный тариф — люди просто перестанут ездить с тобой. И только 10 процентов регулируется — в Чебоксарах и на таких межмуниципальных маршрутах, как Шумерля, Алатырь, куда перевозчики не стремятся в силу слабой загрузки. При этом таким перевозчикам убытки возмещаются из бюджета. Сегодня контракты на такие перевозки не заключаются — просто выдается свидетельство. Условия нередко нарушаются, но у нас нет рычагов, чтобы повлиять на перевозчика. Разве что через суд… А регулируемые перевозки позволят нам заключать контракты, соответственно влиять на тарифы.

Почему пошли по пути создания объединенной структуры? Государственный перевозчик должен будет влиять на стоимость, поскольку частникам сейчас никто не составляет конкуренции. А полномочия переносятся на «республику», потому что чебоксарский троллейбус работает в убыток, соответственно получает субсидии от города, у которого денег тоже не хватает. То же самое в Новочебоксарске. С передачей полномочий Минтранс будет регулировать перевозки.

— Вы когда-то возглавляли Чувашавтодор. После того, как его не стало, переживали?

— Не то слово… Когда в 2005 году я пришел в эту организацию, ее оборот составлял 185 миллионов рублей, когда в 2010 году уходил — оборот был 2 миллиарда. Часто спрашивают, можно ли было Чувашавтодор сохранить? Да, и не только его, но и Чувашавтотранс. За счет Автодора нередко закрывались прорехи по многим «горящим» проектам, причем безвозмездно. В том же аэропорту в приснопамятные годы не могли даже взлетную полосу чистить — наша техника приходила на помощь.

— Но сейчас-то такого нет…

— Безусловно. Не припомню, чтобы пришлось перекрывать трассу из-за завалов снега. Действуют два крупных предприятия и порядка 50 мелких по содержанию дорог.

— Культура поведения на дорогах… Культура вождения, общения с пассажирами… Избитой стала тема хамского обращения водителей маршруток, которым в погоне за выручкой не до комфорта людей. В последнее время все чаще слышится термин «брутто-контракты», которые якобы должно сделать перевозки не только выгодными, но и удобными для пассажиров. Что это такое?

— Да, сейчас в основном коммерческие структуры перевозят людей по маршрутам, так как государственной нет. А у них главная цель — получение прибыли, и мало кто говорит о безопасности и комфорте. Как раз нерегулируемые тарифы позволяют перевозчикам отодвинуть это на второй план, создавать нездоровую конкуренцию, наворачивают. Итог — частые ДТП, жалобы пассажиров, маршрутчики стараются отобрать пассажиров друг у друга.

Действительно, брутто-контракты могут помочь покончить с этим. И есть уже хорошие примеры в Тверской области. В этих контрактах указываются необходимые параметры перевозок — количество, интервал движения, при этом нет нужды гнаться за пассажирами. Соблюдаешь требования — получишь необходимую сумму, независимо от того, сколько у тебя людей в салоне. Правда, брутто-контракт — достаточно дорогое удовольствие для бюджета. Москва или Тверь могут его себе позволить, а нам приходится посчитать. Пока есть целесообразность только перейти на регулируемые тарифы, контракты станут следующим шагом.

— В последние годы происходят заметные изменения на речном транспорте. По Волге пошли «Валдаи»… Куда тут надо двигаться?

— В прежние времена по рекам перевозилось до 30 процентов всех грузов и пассажиров. Сегодня — порядка 3 процентов. А ведь речной транспорт — это и экология, и выгодная экономика, и за ним будущее. Но в республике не хватает причалов в таких волжских городах, как Мариинский Посад, Новочебоксарск. А люди, между тем, ждут должного налаживания речного перемещения, в том числе туристического. Хороший задел уже сделан «Валдаями», которые перевезли нынче около 19 тысяч пассажиров. Надеюсь, и дальше так дело пойдет. Хотя речной бизнес достаточно дорогой — одно судно на подводных крыльях стоит до 400 миллионов рублей, и редко кто отважится вложиться в него. Нужна федеральная поддержка.

— Вы человек публичный. Вас часто можно видеть при разрезании ленточек на открытии объектов, на совещаниях по дорогам, изучении пассажиропотоков. А вот вне работы, где вас можно видеть, что любите делать?

— Если я не на работе, ищите меня в кругу семьи. Предпочитаю пассивный отдых в саду-огороде. От публичности человек все же устает, хочется смотреть телевизор, читать. Причем классику — недавно перечитывал Достоевского, причем его сложный роман «Бесы». Вот не знаю почему, но решил перечитать.

— Может, потому, что время сейчас революционное, а бесы — это те же радикалы…

— Возможно. Но по телевизору сериалы не смотрю, люблю тоже классику — экранизацию Булгакова «Собачье сердце», к примеру. Могу несколько раз посмотреть. А из зарубежных нравится Квентин Тарантино.

— У вас этот год юбилейный. Время подводить итоги, в том числе правильности выбора жизненного пути. Кем вы хотели быть?

— Во всяком случае, не министром. Довелось попробовать себя в разных ипостасях, прежде чем дойти до этого. Дорожным строителем я стал лишь в 40 лет.

— Остается пожелать, чтобы вы с пользой для республики и для себя несли эту миссию.

Владимир Васильев, Вячеслав Иванов