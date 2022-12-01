Будущую трассу включили в график соревнований

Лыжероллерную трассу с биатлонным стрельбищем планируется достроить к 2024 году. А первые соревнования в чебоксарском Центре зимних видов спорта пройдут зимой 2024-2025 годов. Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев агентству ТАСС.

Как уже сообщала «СЧ», в биатлонном комплексе оборудуют лыжероллерную трассу с освещением и видеонаблюдением протяженностью почти 4 км. «Это позволит охватить все виды программ по биатлону и лыжным гонкам, а также обеспечит зрелищность соревнований, создаст возможности для проведения онлайн-трансляций. Кроме того, на объекте смогут тренироваться не только представители биатлона и лыжных гонок, а также триатлонисты и велосипедисты», — подчеркнул Олег Николаев.

Общий объем финансирования объекта на 2023-2025 годы составит 980 млн рублей, из которых 730,2 млн рублей выделят из федерального бюджета, а 249,8 млн рублей — из республиканской казны. Средства для строительства трассы поступят в регион до конца декабря, а в январе 2023 года будет проведен конкурс по определению подрядчика.