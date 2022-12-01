Опора страны — культура ее народа

Народная, глубинная культура формирует цивилизационный код общества и играет ключевую роль в сохранении национальной идентичности. При этом центры творчества и Дома культуры являются хранителями этого уникального наследия. Особенно это важно сейчас, когда страна сталкивается с серьезными вызовами, в том числе в области культуры, — об этом сказала вчера на встрече с руководителями центров народного творчества, Домов и Дворцов культуры, деятелями культуры и искусства со всей страны председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Эта представительная встреча была посвящена подведению итогов Года культурного наследия народов России. По словам Валентины Ивановны, уходящий год был богатым на интересные и запоминающиеся события: проходили тематические форумы, фестивали, конкурсы, концерты. Многое удалось сделать для обновления материальной базы учреждений культуры.

Председатель Оргкомитета по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России вице­премьер Правительства страны Татьяна Голикова отметила, что встреча в Совете Федерации дает возможность поговорить о проблемах культуры применительно к ее региональному аспекту. Ведь важно, чтобы народная культура развивалась комплексно и была доступна для каждого гражданина страны независимо от того, где он проживает.

Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о проектах, реализованных в республике в Год культурного наследия народов России. Это первая Всероссийская детская фольклориада, Всероссийский фестиваль­марафон «Песни России», а также проект «Вышитая карта России». «Благодаря Году культурного наследия народов России мы увидели высокий интерес к этнике как к культурному коду российской нации не только у взрослого поколения, но особенно у детей и молодежи», — подчеркнул он.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Всероссийская детская фольклориада стала не просто звездочкой, а ярким созвездием всех мероприятий, которые прошли в Год культурного наследия. Несомненно, данный проект должен жить и объединять все регионы. Пусть он меняет географию и участников, но не меняет своей идеи — объединять культуру народов, живущих в России».

Всероссийская детская фольклориада собрала на чувашской земле 1100 детей от 10 до 17 лет из 76 регионов России. По мнению Главы Чувашии, ее участники стали первооткрывателями мощного российского движения, которое заложило новые добрые народные традиции. «Я встречался с ребятами — участниками детской фольклориады. И самое главное, что я услышал, — это то, что они гордятся нашей огромной страной, осознают свою принадлежность к тому или иному народу, любят народное искусство и мечтают связать свою жизнь с тем, чтобы его сохранять и развивать», — сказал Олег Николаев.

Другой проект Чувашии — «Вышитая карта России» — продемонстрировал уникальные традиции и глубинную связь народов нашей страны через декоративно­прикладное искусство. «Вышитая карта России» стала настоящим брендом, арт­объектом притяжения туристов со всей страны. Многие стали называть ее оберегом нашего государства», — заключил Олег Николаев.

Валентина Матвиенко отметила, что Глава Чувашии при всей занятости и загрузке отвечает за все, выделяя в число приоритетов народное творчество, и «это очень важно». Именно поэтому, отметила спикер, «у него все получается», и выразила надежду, что другие губернаторы станут брать с него пример.

От Чувашии во встрече участвовала также министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова. За большой вклад в проведение Года культурного наследия народов России она награждена Благодарностью председателя Совета Федерации.