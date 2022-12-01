МАРАТ ХУСНУЛЛИН,

вице-премьер Правительства РФ :

«Провели с регионами традиционный штаб, на котором в том числе обсудили ход реализации федеральных программ за год. Отмечу пять регионов-лидеров с максимальным числом успешно реализуемых госпрограмм: это Чеченская и Чувашская республики, Архангельская, Липецкая и Саратовская области. Что касается дорожных работ, идем хорошими темпами по укладке асфальта — 95% по стране уже уложено, при этом 34 региона ее уже завершили. По жилью за 10 месяцев введено 87,8 млн кв. м — на 21,5% больше, чем в прошлом году. Также благоустроили свыше 7800 дворовых территорий».