В Красных Четаях поздравили матерей приемных детей

В преддверии Дня мам в Красных Четаях устроили праздник для матерей приемных детей. Прошел он 25 ноября в отделе ЗАГС администрации района, куда были приглашены приемные родители вместе с детьми, воспитывающимися в семьях.

Поздравления принимали жительница деревни Аликово Светлана Тарасова, Марина Егорова из села Красные Четаи и Лариса Иванова из деревни Акчикасы.

Своих двоих кровных Светлана Валерьевна и Владимир Николаевич Тарасовы уже выпустили на дороги жизни, а сейчас воспитывают четверых приемных, двое из которых имеют инвалидность. Марина Владимировна и Валерий Владимирович Егоровы также подняли двоих родных детей, которые уже имеют свои семьи. Теперь у супругов трое приемных мальчишек. Николай, Александр и Юрий с первых дней стали звать новых родителей мамой и папой. Лариса Алексеевна и Александр Иванович Ивановы еще в 2005 году приняли в семью десятимесячную девочку Кристину, а в 2017-м и двухлетнего Диму. Сегодня Кристина — третьекурсница Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова, а Дима учится во втором классе Красночетайской школы.

По признанию собравшихся, День матери для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — праздник особенный. Ведь только им известно, как сложно растопить холод в сердце ребенка, лишившегося своих кровных родителей, и научить его доверять новой семье. Потому и добрых слов для своих земляков не жалели. Слова благодарности матерям выражали сотрудники ЗАГСа, сектора опеки и попечительства, районного отделения Союза женщин Чувашии, главы поселений и района.

«Быть мамой — неустанный труд, который требует от каждой женщины больших духовных и физических сил. Именно от мамы зависит будущее маленького человека, а значит — будущее нашего общества. Приемные родители — это люди с большим сердцем, терпеливые, активные, готовые безмерно дарить свою огромную любовь и тепло», — сказал глава администрации района Иван Михопаров и вручил приемным мамам благодарственные письма и ценные подарки.

На высоте оказались и коллективы художественной самодеятельности, подарившие им душевные песни. Но всех превзошли воспитанники детского сада «Рябинушка», исполнившие танец «Ангелы».