Новый бюджет принят

Госсовет Чувашии на очередной 13 сессии (второй этап) принял во втором окончательном чтении республиканский бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Как отметил в своем выступлении первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, в предложенном «финишном» варианте учтены замечания и предложения, высказанные депутатами при первом рассмотрении документа. Доходы бюджета на 2023 год планируются в объеме 80,2 млрд рублей. При этом собственные поступления составят 42,1 млрд – с ростом к уточненным показателям 2022 года на 1,3 млрд рублей. Безвозмездные поступления ожидаются в объеме 38 млрд рублей. Расходы бюджета утверждены в размере 83 млрд рублей. Более 62% из них будут направлены в социально-культурную сферу.

Новый бюджет имеет ряд позиций, которые вполне можно считать исторически первыми, сказал Глава Чувашии Олег Николаев. Самое главное – в нем в полной мере учтены решения наиболее острых «горящих» вопросов. В частности, строительство новых школ взамен аварийных… В бюджете заложено и решение проблем «со стажем», одной из каковых является строительство южного группового водовода, завершение строительства биатлонного центра, стадиона «Волга». Не менее важно, что документ нацеливает на задачи стратегического комплекса. Словом, есть где прибавить.

Принятие главного финансового документа почти совпало с днем рождения председателя Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку председателя Высшего экономического совета Чувашии Анатолия Аксакова — его именины приходятся на 28 ноября. Приняв поздравления коллег, Анатолий Геннадьевич дал оценку только что принятого документа и высказал пожелания по эффективной его реализации.

На сессии также рассмотрен во втором чтении законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Утверждены поправки в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».

В рамках правительственного часа перед парламентариями держал отчет вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов по теме реализации программы развития газоснабжения и газификации республики на период 2021-2025 годов и программы догазификации населенных пунктов.