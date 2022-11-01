В «красивую» дату и женятся чаще

Молодожены часто выбирают для регистрации брака «красивую» дату. Вот и 22.11.2022 года, во вторник, в Чувашии зарегистрировались 36 пар. Это гораздо больше, чем в обычный будний день, сообщают в Государственной службе Чувашии по делам юстиции.

А через месяц будет еще одна такая же запоминающаяся дата — 22.12.2022 года. Уже известно, что в этот день вступят в брак 49 пар. Для сведения — документы можно подать не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты свадьбы. Для этого нужно лично обратиться в отделы ЗАГС или направить заявление через портал «Госуслуги».