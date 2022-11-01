Алена Елизарова: «Во главе угла стоит человек, который приходит к нам за помощью»

Пособия, льготы, компенсации — это лишь малая толика той государственной помощи, которую сегодня через соцзащиту получают десятки тысяч жителей республики. При этом объемы ее с каждым годом растут. Так, нынче добавились выплаты мобилизованным гражданам, их семьям и детям. О них и о многом другом «Советской Чувашии» рассказала министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Это наш долг перед защитниками Отечества

— Алена Геннадьевна, давайте начнем с животрепещущей темы – выплаты мобилизованным. Ее обеспечение для Минтруда была сложной задачей? Если так, то что мешало?

— Главой республики Олегом Николаевым указ о выплате 50 тысяч рублей всем мобилизованным из нашей республики был подписан 7 ноября. Наши социальные службы оперативно взялись за работу. Выплату проводили в проактивном формате. Такой вариант не требует заявлений, сбора подтверждающих документов. Конечно, не обошлось без определенных сложностей. В основном они вызваны неточностями реквизитов. Тем не менее, за неделю мы справились, и на сегодняшний день, благодаря и помощи представителей военкоматов и банков, 99% мобилизованных наших ребят выплату получили.

— Выплаты бойцам «Атӑла» тоже проводит ваше ведомство?

— По батальону «Атӑл» мы работаем исключительно по данным военкоматов. Выплаты бойцам батальона идут в два этапа. Первые 50 000 рублей они получают по завершении учебного периода, при этом деньги начисляются непосредственно в войсковой части. Оставшаяся сумма – по завершении 90 дней непосредственно службы. Выплата происходит не одномоментно – зависит от того, кто, когда призывался и прошел обучение. Не все вступившие в батальон «Атӑл» прошли службу до конца. Есть ребята, которые после завершения учебы отказались продолжать службу, а некоторые перешли в другие батальоны.

— А как обстоят дела с семьями мобилизованных?

— Что касается семей, работа с ними выстроена так, чтобы пообщаться, выяснить, какие у них проблемы, все ли организовано согласно Указу Главы республики о поддержке семей мобилизованных – это бесплатное горячее питание в школах и стипендия школьникам в размере 2000 рублей.

Работа центров социального обслуживания и органов местного самоуправления также выстроена в проактивном формате. Это означает, что не дожидаясь обращения, специалисты центров созваниваются, посещают семьи, чтобы разъяснить им их права – на что могут претендовать, какую помощь получить, и решить, в том числе, вопросы психологической поддержки.

Специалисты также помогают семьям в трудоустройстве, если кому-то это нужно, работают с престарелыми родителями мобилизованных, если им необходим уход, решают вопросы социального обслуживания. К оказанию помощи привлекаются волонтеры. Ведь помощь не всегда измеряется в денежном выражении. Помощь волонтёров бывает нужна, например, чтобы встретить ребенка из школы.

Сопровождение получает каждая семья мобилизованных. Это могут быть супруги с детьми, пожилые родители, в ряде случаев вместе, и те, и другие. В муниципалитетах знают каждого мобилизованного, и социальные службы работают по их данным.

— Значит, семьи в основном уже знают о том, на что они могут претендовать и пользуются льготами, которые предусмотрены Указом Главы республики?

— Да. Все семьи уже охвачены вниманием координационных центров. Если есть единичные случаи, когда до семьи не дошли сотрудники центров (бывает, что семья переехала или не живет по месту прописки) – рекомендую им обратиться в центр социального обслуживания населения по месту жительства. Поскольку каждый центр занимается решением проблемы и сопровождает семьи мобилизованных граждан.

— Социальное сопровождение не зависит от доходов семьи?

— Сопровождение получает каждая семья мобилизованных. Это могут быть супруги с детьми, пожилые родители. В ряде случаев вместе, и те, и другие. В муниципалитетах знают каждого мобилизованного, и социальные службы работают по их данным. Необходимая помощь определяется с выходом на место жительства.

Чтобы справок было меньше

— Алена Геннадьевна, в состав Кабмина республики вы вошли в феврале 2020 года и возглавили непростое ведомство. Как с позиции сегодняшнего дня оцениваете этот шаг?

— Думаю, что он в какой-то степени был предначертан. Траектория развития каждого человека предполагает возможности, которые перед ним открываются. В моем случае он дал мне возможность реализовать себя, используя опыт, который был уже накоплен и получить еще более масштабный опыт. Хочется двигаться к новым горизонтам. Вносить такие изменения в работе, которые будут полезны людям. Одна из таких инициатив, которую мы реализовали в республике — это уход от справок. Чтобы минимизировать перечень документов, мы начали внедрять формат социального казначейства. Я многодетная мама и проходила путь, когда приносила кучу справок, документов, копий…

Мы сегодня делаем все, чтобы упростить формы поддержки, делать их доступными. Целостная система поддержки выстраивалась у нас пошагово. Первой была новая выплата, которую внедрили в 2020 году – детям от 3 до 7 лет. Это делалось на фоне ковида, на фоне тех сложностей, которые требовали пересмотра режима работы наших социальных учреждений, интернатов для престарелых, пожилых… По своему охвату это была очень масштабная работа, таких выплат раньше не было. Тем не менее мы справились, и на сегодняшний день эта выплата функционирует как штатная.

Второй этап стартовал в нынешнем году — это выплата детям с 8 до 17 лет. Такие вызовы, видимо, закаляют нас всех. И когда мы реализовываем тот или иной проект, понимаем, что все возможно.

— Как известно, с первого января начинается реализация универсальной выплаты. Как говорят эксперты, это изменит отношение к социальной поддержке, взаимоотношения государства и людей…

— Универсальная выплата это итог формирования целостной системы поддержки семей с детьми. Она объединяет шесть имеющихся на сегодня выплат — по случаю рождения первого ребенка, третьего, не застрахованным женщинам до полутора лет, выплаты беременным женщинам и так далее. Преимущество универсальной выплаты в том, что она будет содержать единый подход, который оценивает и среднедушевой доход семьи, и имущественное обеспечение по имеющимся выплатам детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. В одном заявлении, которое будет подаваться в электронной форме через Портал госуслуг, можно указать всех детей. В рамках одного заявления все выплаты будут рассмотрены и приняты решения. При этом подход по принципу нуждаемости сохраняется. Оператором выплаты будет Пенсионный фонд. Как уже известно, с 1 января 2023 года это будет Фонд пенсионно-социального страхования.

— Понятно с мобилизованными, универсальными выплатами. А как обстоят дела с престарелыми жителями республики?

— У Минтруда всего 43 подведомственных учреждения. Среди них интернаты для престарелых, инвалидов, есть центры социального обслуживания, которые занимаются обслуживанием на дому. Центры предоставления мер социальной поддержки — это территория социальной защиты и выплаты, и центры занятости населения, которые решают вопросы трудоустройства.

Если говорить о работе в части социального обслуживания, сопровождения старшего поколения, то на площадках нашего Центра социального обслуживаниями мы запустили новую технологию (реализуем ее с 2020 года) — «Мой социальный центр». Он предполагает притяжение в центр активных пожилых людей с тем, чтобы они развивали себя с точки зрения компьютерной и финансовой грамотности, каких то творческих вещей. Вели здоровый образ жизни и занимались физическою культурой. Благо этому способствует и решение Главы республики о бесплатном формате наших оздоровительных физкультурных центров. Все это нацелено на то, чтобы вовлечь жителей региона, в том числе и «серебряных волонтёров», в активную жизненную деятельность и способствовать активному долголетию. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух.

Кстати, наши «серебряные волонтеры» очень активны, позитивны. Их проекты «Экспресс-бабушки» (Чебоксары) и «Сказкиру» (Новочебоксарск) стали финалистами федеральных конкурсов. Они помогают как семьям с детьми, так и нашим солдатам – вяжут носки, перчатки, шарфы, варежки. Не одну коробку отправили в Донбасс и Луганск.

— А что за тема — помощь женщинам в кризисных ситуациях?

— Помощь нужна не только при материальных проблемах, но и в конфликтных ситуациях, когда в семье возникает социально опасное положение. Это может быть связано со злоупотреблением родителей алкоголем, наркотиками либо невыполнением своих родительских обязанностей. Мы понимаем, что в такой ситуации дети в опасности (обычно это выявляется ходе патронажа) и забираем их в социально-реабилитационные центры. Там с ними работают психологи, соцработники, комиссии по делам несовершеннолетних — с тем, чтобы разобрать ситуацию, помочь сохранить семью, и детей в семье. К сожалению, бывают ситуации, когда попытка оказывается безрезультатной. В этом случае решается вопрос о сопровождении в детские дома.

Первый кризисный центр был открыт в Чебоксарах (их сегодня три, есть еще в Канаше и Алатыре), и он показал, что услуга востребована. Кризисный центр — это как мини-квартира в стенах нашего учреждения. Она позволяет женщине с детьми или без получить консультацию психолога (он, как правило, работает над тем, чтобы погасить конфликт в семье), а если обстановка дома невыносимая, то женщина может остаться там на месяц. В центре помогают оформить документы, с трудоустройством, снять жилье…

Ситуации бывают разные. Был случай, женщина с детьми ушла из дома, нашла приют в стенах кризисного центра и наотрез отказалась вернуться к мужу. Ей помогли снять комнату в общежитии, устроили на работу. И она начала самостоятельную жизнь.

— Много таких случаев?

— В год обращаются порядка тысячи женщин. Не все решаются начать жизнь с чистого листа, некоторым достаточно психологической консультации.

Современный кадровый центр

— Известно, что центры занятости сейчас реформируются. Что это будет в будущем, куда эта реформа должна привести?

— Они должны стать современными кадровыми центрами, а их сотрудники – персональными консультантами для каждого, кто обращается в поисках работы. Предполагается, что услуги служб занятости будут предоставляться по принципу «одного окна». То есть один специалист сможет проконсультировать человека по всем вопросам и сопровождать его до этапа трудоустройства.

Ключевая задача всей модернизации — это клиентоцентричность и клиентоориентированность. То есть во главе угла становится наш посетитель – человек, который приходит к нам за помощью.

Сегодня средний срок трудоустройства составляет около 4 месяцев – это этапы, когда человек проходит профориентацию, может быть обучение, подбор вакансий… А теперь одним из показателей должно стать сокращение срока трудоустройства, увеличение процента удовлетворенных клиентов, которые останутся довольны качеством оказанных услуг.

Другой вектор модернизации – выстраивание более тесных коммуникаций с работодателем. Не секрет, что не каждый работодатель сотрудничает с центрами занятости по тем или иным причинам. Портал «Работа в России» предполагает возможность получать нужную информацию в электроном формате как гражданам, так и работодателям. Портал бесконечно совершенствуется, наполняется новыми данными, появляется витрина образовательных услуг. То есть дает возможность не просто подобрать для себя работу из имеющихся вакансий, но и выбрать дополнительные образовательные услуги, чтобы повысить квалификацию.

Необходимые условия создаются и в рамках национальных проектов. Так национальный проект «Демография» предполагает как поддержку семей с детьми, так и содействие занятости населения. Там доступны бесплатные курсы для мам, которые воспитывают детей до 7 лет. Кстати, многие мамы, пока находятся в декретном отпуске, получают новые профессии и иногда начинают совершенно новые траектории. Этими возможностями активно пользуются и люди предпенсионного возраста.

Для самозанятых – это одно из направлений для социального контракта. Эта программа реализуется уже третий год и дает результат, она призвана стимулировать человека, который оказался в трудной жизненной ситуации. Очень популярное направление, востребованное в открытии собственного дела. Уже масса примеров, когда человек, получив такую поддержку сегодня это 350 тысяч рублей,(для старта неплохая сумма), открывает свое дело – парикмахерскую, начинает выпускать кованые изделия…

— Как трудоустраиваются вынужденные переселенцы?

— До проведения референдума и до вхождения ДНР и ЛНР в состав России прибывшие самостоятельно изъявляли желание получить гражданство. Вместе с получением гражданства они начинали получать пенсии, а семьи с детьми — полагающиеся формы поддержки. С трудоустройством наших новых жителей дело обстоит достаточно неплохо. В пункты временного размещения наши службы выезжали, проводили ярмарки вакансий. Более 30% уже трудоустроились. С остальными работа ведется.

Самое дорогое и ценное

— Алена Геннадьевна, вы сказали, что вы многодетная мама. Как вы делите работу и личное время семьи?

— Семья всегда на первом месте. Это самое дорогое и ценное не только для меня, но и для каждого человека.

График работы у меня, конечно, очень плотный, времени остаётся мало. Но выходные, все праздники я стараюсь проводить с семьей. Отпуск тоже максимально посвящен семье. Стараюсь больше общаться, рассказывать о том, что меня волнует, выслушать их (у меня четверо детей), уделять внимание каждому. Главное — не терять контакта и слышать друг друга. Они с пониманием относятся к тому, что мама занята, и стараются помочь мне. И родители тоже, понимая мою занятость, чаще приходят к нам, где за столом, за чашкой чая общаемся, обсуждаем и решаем общие проблемы.

— Ваша мама — она какая?

— Она очень трудолюбивая, добрая, общительная. Эти черты я вижу как отражение моей бабушки. Ей скоро 88 лет, она всю свою жизнь посвятила труду. Работала в колхозе и нас, своих детей, научила трудиться. Ровно такой же подход у моей мамы – работать, работать и работать, держать в порядке хозяйство и беречь свою семью.

— Скоро мы будем отмечать День матери. У вас сложилась традиция отмечать этот праздник?

— День матери молодой праздник, он еще только приживается. Формирование культуры этого праздника строится из многих компонентов. Это и влияние папы, который должен подать определенный фон празднованию.

Мы в этот день, а также в День отца, стараемся обязательно посетить наших родителей и поздравить их.

Пользуясь случаем, мне хотелось бы поздравить всех матерей нашей республики с таким замечательным добрым семейным праздником — с Днем мам. Пусть наши мамы чаще улыбаются, пусть дети и внуки радуют вас. И чтобы у всех вас были дружные крепкие семьи! А мы, наше ведомство, со своей стороны будем делать все, чтобы наши мамы были счастливы!

Отдельная тема

Куда приводят мечты

— Немножко о личном. Наверное, уже многие знают, что в июле вы совершили прыжок с парашютом. Что это было? Это связано с тем, чтобы как то отвлечься от работы?

— Мой прыжок с парашютом — это давняя мечта. Высоты я не боюсь, невероятного страха не испытываю. Тем более перед прыжком проходишь инструктаж, тренировки… Мне хотелось почувствовать, что это такое, как происходит и получится ли у меня.

— Получилось…

— Да. Еще в этом году прошла сплав по горной реке, что мне тоже очень понравилось. Такое напряжение рук, управляющих веслом, и такое надежное плечо соседа… Оказывается, это тоже можно пройти, преодолеть.

— А что теперь впереди? Что будет следующей «галочкой»?

— Мне хочется отправиться в сплав по нашим, так называемым малым рекам. И не на несколько часов, а на два-три дня, чтобы ощутить себя в отрыве от цивилизации, наслаждаться наедине с природой…