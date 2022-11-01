В Чебоксарах прошло первенство города по бальным танцам

Недавно в стенах спорткомплекса ЧГУ имени И.Н. Ульянова прошло открытое первенство города Чебоксары по бальным танцам. Лучшие пары не только нашей республики, но и соседних регионов показали свои выступления.

Всего в состязаниях участвовали более 70 пар из пяти регионов нашей страны. Помимо хозяев турнира на паркете спорткомплекса ЧГУ продемонстрировали мастерство танцоры из республик Марий Эл, Мордовия, Ульяновской и Нижегородской областей. Соревнования прошли в различных возрастных категориях и в следующих дисциплинах: европейская программа, латиноамериканская программа и сокращенное двоеборье. По итогам турнира спортсмены не только получали медали и дипломы, но и выполняли нормативы для присвоения различных спортивных разрядов.