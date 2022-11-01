Вокалисты из Чувашии спели на Первом канале

Мастера вокала поют на кухне

Застольное пение — особый вид народного творчества. Поэтому неудивительно, что новый проект Первого канала «Поем на кухне всей страной» обратился к традициям народной музыкальной культуры. В масштабном всероссийском «застолье» отметились и наши земляки — ребята из вокального проекта «Артикль».

Как заявляют организаторы музыкального шоу, на проекте «Поем на кухне всей страной», используя традицию застольного семейного пения, команды-участники со всех уголков России должны тронуть сердца зрителей проникновенным хоровым исполнением. При этом проникнуться пением должны и члены жюри. Как-никак конкурсная составляющая проекта предполагает приз для победившей команды.

Правда, чтобы доказать свое право на участие в программе нужно было пройти отборочный тур, и не один. Но для целеустремленных и талантливых людей это не препятствие. И те, кто знаком с творчеством вокального квинтета «Артикль» из Чебоксар скажут вам, что для этих парней пройти отбор — все равно что размяться перед выступлением. В любом случае их необыкновенные вокальные данные позволили им попасть на самобытное, по настоящему народное шоу на федеральном телевидении. А это достойно уважения.

Вокальный проект «Артикль» существует уже пять лет. За это время их полюбили в республике и узнали за ее пределами. Их творчество не знает жанровых границ — от эстрадно-джазовых аранжировок, городских романсов и обработок русских народных песен до духовной музыки. Поистине, коллектив «Артикль» — находка для настоящих ценителей музыкального искусства.

Возвращаясь к новому шоу. Телеэфир «Поем на кухне всей страной» на Первом канале с участием наших земляков, коллектива «Артикль», состоялся в последний день октября. Они исполнили песню «Как много девушек хороших» из первой советской музыкальной кинокомедии «Веселые ребята». И надо сказать, исполнили ее выше всяких похвал! Это как раз тот случай, когда аранжировка музыкального произведения не хуже оригинала. Напомним, что впервые эту песню исполнил великий советский артист Леонид Утесов. Специально для него, кстати, эта песня и была написана.

Под приятным впечатлением остались зрители от выступления «Артикля». Да и сами ребята хорошего мнения о шоу в целом. «Впечатления от участия самые замечательные, — рассказал журналисту «СЧ» Александр Тураев, руководитель вокального коллектива. — Мы прошли отборочные туры, слепые прослушивания. На всех этапах чувствовали поддержку от организаторов. При всем этом порадовала превосходная работа звукорежиссеров, по звуку никаких претензий. Да и мы выложились на все сто процентов».

Как признался Александр, они ответственно подошли к делу, много репетировали и эта песня не оставляла их даже во сне. К сожалению, пройти дальше им не удалось — один из членов жюри высказался против чебоксарского ансамбля. Но это нисколько не ущемляет их большого вокального таланта. Пять уникальных голосов все же тронули сердца простых зрителей, а это о многом говорит.

КСТАТИ

Наша газета уже писала про замечательный вокальный коллектив «Артикль». В декабре 2020 года вокалисты из чебоксарского ансамбля исполнили знаменитую грузинскую песню «Чито-гврито». Это стало ответом на ранее исполненную чувашскую песню «Вĕç-вĕç, куккук» грузинской вокальной группой.