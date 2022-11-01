Жизнь после рака существует

Шансов на обуздание болезни больше, если настроиться на выздоровление и сотрудничать с врачами

Мифы невероятно живучи, особенно те, что касаются здоровья и тяжелых хронических заболеваний. Причем за одними болезнями тянется тяжелый шлейф «неизлечимости», а за другими ничего подобного не обнаруживается. Возьмем онкологические заболевания и, например, гипертонию. Сердечно-сосудистые проблемы, которые вызывает нелеченая гипертония, сейчас мало кого пугают, хотя они ведут к инвалидности и преждевременной смерти. Но стоит врачам заподозрить рак, как у большинства пациентов возникает паника. Онкобольные рассказывают, что их жизнь разделилась на «до» и «после», а чувство обреченности мешало воспринимать происходящее адекватно.

Важно вовремя обнаружить болезнь

И мало кто из нас подозревает, что среди наших знакомых, соседей и коллег можно насчитать десятки людей, прекрасно живущих, несмотря на то что им пришлось лечить онкологические заболевания. Они пишут книги и картины, лечат пациентов, преподают языки, собирают урожаи на даче, воспитывают детей и внуков и не спешат обнародовать свой диагноз. Они просто рады, что жизнь продолжается.

Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. На эту локализацию приходится каждый восьмой случай рака в мире. В Российской Федерации им ежегодно заболевает более 70000 человек. Пик заболеваемости раком молочной железы приходится на возраст от 40 до 60 лет, но в последнее время онкологи открыто говорят, что диагноз стали чаще выставлять молодым женщинам. И если еще двадцать лет назад от врачей можно было услышать, что опухоли возникают у тех, кто не рожал, не кормил грудью, злоупотреблял спиртным или курением табака, делал аборты, то сейчас накопилась статистика, которая говорит, что рак случается и у многодетных, и у тех, кто не пренебрегал грудным вскармливанием детей, и у тех, кто вел здоровый образ жизни.

Самое главное — надо найти опухоль как можно раньше, пока она не «напылила» злокачественных клеток в другие органы. На самых ранних стадиях женщину ничего не беспокоит, у нее нигде не болит, и даже если вдруг возникает усталость или сонливость, так любой из нас испытывает подобные состояния на фоне полного здоровья. Поэтому если она сама не будет внимательна к себе, не пожелает проводить самообследование, не решится делать УЗИ молочных желез раз в год, то вероятность пропустить самое начало болезни, когда та успешно лечится, велика. А возможности у нас в республике для обследования есть.

Справка «СЧ» В Чувашии, по словам заведующего отделением опухолей молочной железы Республиканского онкологического диспансера Сергея Агафонкина, за 9 месяцев 2022 года выявлено 414 случаев злокачественных образований молочной железы. Увеличилось количество больных с впервые диагностированным раком молочной железы на ранних стадиях. В 2022 году показатель доли «ранних» новообразований молочной железы составил 75,1%. Это стало возможным благодаря своевременному прохождению женщинами профилактических мероприятий, в том числе УЗИ-обследований и маммографий.

История из жизни

Саше выставили диагноз «рак молочной железы» накануне ее тридцатилетия. Болезнь совсем не входила в ее планы. Она только-только пришла в себя после развода с мужем. На работе дела шли замечательно, денег стало хватать не только на самое необходимое, но и на поездки на море, которые дочка очень любила. И вдруг все рухнуло, как если бы она оказалась в центре болота и не знала, куда идти дальше: везде трясина.

Рассказывая о том времени, молодая женщина вспоминает, что, узнав о диагнозе, она никому ничего не сказала, просто попросила свою маму забрать девочку, а сама проплакала всю ночь. Под утро решила, что не имеет права оставить дочку сиротой, и спокойно уснула. А проснувшись, пошла к маме и все ей рассказала.

Она боялась, что та будет плакать, дочка испугается бабушкиных слез и вообще будет траур. Однако ее младшая сестра-студентка тут же залезла в интернет и радостно сообщила, что рак сейчас во всех странах лечат по одним и тем же протоколам: в России, Германии, Израиле. Люди живут по десять-двадцать лет после терапии, постоянно появляются новые препараты, которые продлевают жизнь. В общем, шансы победить болезнь хорошие, и предложила подарить ей на тридцатилетие красивый парик, понадобится, если после химиотерапии Саша облысеет. В результате день, который начался слезами, закончился смехом. Убедившись, что родные готовы помогать и поддерживать, женщина почувствовала себя спокойнее.

Конечно, без помощи родных, уверенности сестры в ее выздоровлении лечиться было бы сложнее. Операция прошла успешно, облучение не доставило особых неприятностей, даже ожогов не было. А химиотерапию, как и большинство пациенток, она переносила плохо. Лысая голова не напрягала, и даже тошноту она была готова терпеть, повергало в отчаяние то, что не стало сил приготовить обед дочке, погулять с ней, убраться в квартире. Мама в такие дни приходила к ней и, наводя порядок, успокаивала: «Врач тебя предупреждал, что будет тяжело. Значит, так и должно быть. Дай организму отдышаться, чтобы победить болезнь!» Сестра легкомысленно заявляла, раз ей плохо, значит, препараты работают, убивают раковые клетки. Как только Саше становилось легче, она выходила на работу, где забывала о плохом самочувствии.

Период, когда она пыталась понять, почему рак случился именно с ней, прошел довольно быстро. В онкодиспансере вместе с ней лечились самые разные женщины: молодые и пожилые, сельские и городские, их объединяло только одно: они были женщинами. Врач сказал, что болезнь не бывает «за что-то», просто так случилось.

А когда Саша познакомилась с пациентками, у которых стаж болезни по 10-15 лет, из которых они довольно долго жили без рецидивов, окрепла уверенность, что и она сможет справиться с онкологией: ведь она молодая, у нее есть силы восстановиться после лечения. Сама женщина признается, что всегда была немного легкомысленной, и это помогало не зацикливаться на неприятностях.

Когда обнаружила, что на работе нет свободной минуты, чтобы вспомнить о болезни, то решила, что нужно найти какое-то занятие, которое ее бы увлекло. Об этом говорила и онкопсихолог, когда консультировала ее в онкодиспансере в самом начале лечения, но Саша тогда не оценила совета. А когда появились силы, то поняла, что болезнь отнимает у нее слишком много времени, которое можно потратить на себя. Саша начала заниматься йогой. Привела в порядок мышцы, вернула себе хорошую координацию движений: после химиопрепаратов стала неловкой.

В это время дочь попросила записать ее в художественную школу. Саша стала заниматься вместе с дочкой, чтобы не просто красивые картинки были, а «по науке». Она не знает, выльется ли это увлечение рисованием у девочки в профессию, но ведь навыки и умения не бывают лишними. Ей нужно успеть подготовить дочку к самостоятельной жизни, научить ее не просто заботиться о себе, но и жить, радуясь каждому дню. Раньше Саша не понимала смысла этих слов: чему радоваться-то? Но оказалось, когда лежишь в кровати без сил, не можешь даже рукой шевельнуть, а потом постепенно начинаешь вставать, ходить, гулять, возвращение к самым обычным делам становится праздником.

Сейчас у Саши ремиссия. Она уверена, что этот успех сложился, как мозаика, из очень многих составляющих. Тут и замечательные врачи, и современные препараты, и ее вера в медицину и собственные силы, и помощь родных, и обязательства перед дочкой… Список можно продолжать долго. Саша не любит говорить, что она борется с раком: «Я считаю, что нужно тратить силы не на борьбу, а на помощь организму вернуть здоровье. И ни в коем случае не винить себя в болезни».

Не ищите виноватых

Ученые до сих пор не могут выяснить, что служит отправной точкой для развития рака, они называют массу причин вплоть до генетического сбоя и наследственной предрасположенности. Несмотря на это, медики добиваются хороших результатов при лечении онкопатологий. Хотя путь к успеху бывает непростым.

Когда мы задаемся вопросом, почему от рака до сих пор нет лекарства, надо помнить, что каждый вид опухолей требует собственных препаратов. Это как с бактериями: на одних возбудителей инфекции действует один антибиотик, на другие — другой, на третьи ничего не действует, такими они стали устойчивыми к лекарствам. Так и тут: есть клетки, которые отзываются на применяемые препараты, а есть устойчивые к их воздействию.

К счастью, наука не стоит на месте, постоянно появляются новые лекарственные препараты, разрабатываются новые схемы лечения. Тут и противоопухолевые антибиотики, и препараты для поддержания иммунной системы больных, и таргетные лекарства, которые прицельно бьют по раковым клеткам, и гормонотерапия, без которой сейчас уже невозможно представить лечение рака. Это же касается и радиологии. Появляются новые излучатели, действие которых подавляет опухолевые клетки и почти не влияет на здоровые.

Люди старше сорока лет могут вспомнить время, когда считалось, что если врачи отказываются делать операцию, то, значит, уже ничего не поможет. Сейчас лечение назначает консилиум врачей: комиссия из онкохирургов, химиотерапевтов, радиологов решает, какая терапия будет более эффективной для конкретного пациента. При одной и той же стадии рака молочной железы у разных женщин, терапия может кардинально отличаться. Очень многое зависит от вида рака, состояния иммунной системы больного, его возраста, распространенности процесса. Но при любом виде терапии врачи-онкологи не устают повторять, что очень важен настрой самого пациента. Поэтому читать выдумки шарлатанов, которые уверяют, что рак развился потому, что человек как-то себя неправильно вел, не нужно. Никто не виноват в болезни, вызванной мутацией клеток.

Кстати 28 маммографических комплексов работает в республике. Они выезжают в районы Чувашии, курсируют по Чебоксарам, где живет почти половина женского населения региона. В этом году осуществлено 188 выездов. Всего обследовано 5968 женщин, патология выявлена у 215. Все они направлены на дополнительное обследование.

После лечения — восстановление

Заведующая отделением реабилитации онкодиспансера Надежда Шаржанова рассказывает, что сложно переоценить важность реабилитации, направленной на восстановление утраченных и ослабленных функций организма, на улучшение качества жизни и психоэмоционального состояния пациента. В онкодиспансере для этого применяется физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, психологическая и социальная помощь.

Медики работают мультидисциплинарной реабилитационной командой, в которую входят врач-онколог, врач реабилитационной медицины, медицинские сестры по реабилитации, медицинские психологи и специалисты по реабилитации. Лечение онкозаболеваний сложное и агрессивное. Оно влияет на все системы и органы, кроме того, само заболевание не проходит бесследно. Поэтому реабилитация помогает организму справиться с пережитыми неприятностями.

А еще очень важно общаться с людьми, уже имеющими опыт лечения рака. Новоиспеченный пациент онкодиспансера находится в стрессовой ситуации, он зачастую плохо понимает, что с ним происходит, даже если врачи ему несколько раз все объяснили. Такому человеку легче понять объяснение онкобольного, который имеет некоторый опыт по преодолению болезни. В Чебоксарах существует пациентское сообщество «Близкие люди», где новичку помогут пережить страх и ужас, вызванные диагнозом, расскажут о том, что рак — это хроническое заболевание, с которым люди живут годами, а иногда и десятилетиями.

К слову Минздрав предупреждает: ранняя диагностика злокачественных новообразований — основная цель регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и нацпроекта «Здравоохранение». Не следует рисковать своим здоровьем, необходимо вовремя обращаться в медицинские организации, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.

Ада Русакова