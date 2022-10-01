Алла Салаева, депутат Госдумы РФ:

«Поддержала законопроект Александра Хинштейна и Петра Толстова о запрете ЛГБТ-пропаганды. В первом чтении в Госдуме рассмотрим его 27 октября. В проекте закона под запрет попадают пропаганда ЛГБТ, пропаганда педофилии, демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, кинематографе, рекламе. Смена пола, переименование папы в родителя № 1, а мамы в родителя № 2, публичная демонстрация нетрадиционных отношений — это социально опасная тенденция, от которой Россия намерена оградить себя, своих граждан, своих детей. Законопроект встает на защиту вечных ценностей — нравственности, религии, семьи. Мама, папа — первые слова, которые мы произносим в жизни, единственные, что несем в сердце через всю жизнь.»