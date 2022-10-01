Кирилл Кассович: Зритель должен уходить с чувством легкого голода…

Новый, девяносто девятый, концертный сезон Чувашский государственный ансамбль песни и танца начинает с новым художественным руководителем. Народного артиста России Юрия Васильева, который проработал в этой должности более полувека, сменил выпускник Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова и Московского государственного института культуры Кирилл Кассович. С ним мы и побеседовали о планах и чаяниях коллектива в преддверии большого юбилея.

— Расскажите немного о себе. Как вы оказались в Чувашии?

— Мы с супругой приехали в республику 30 апреля. Сам я родом из небольшого городка в Нижегородской области. В 2018 году окончил Саратовскую консерваторию как баянист, в 2021 — магистратуру Московского института культуры, тоже по баяну, участвовал во многих международных конкурсах, в том числе в Кубке мира по баяну. Моя супруга Венера из Саратова — в 2016 году окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных (отделение народного хорового пения у народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко). Мы некоторое время работали в Ульяновске. А потом, когда решили поменять место жительства, было несколько предложений, но выбор пал на Чебоксары. В прошлом сезоне я успел немного отредактировать программу к закрытию сезона (17 мая), а уже после этого начали вплотную работать над новой.

— В каком состоянии вы приняли ансамбль? Кто в нем работает сегодня?

— Наш ансамбль — один из старейших в России, у его истоков в 1924 году стояли Василий Воробьев и Федор Павлов. Тогда как большинство других ансамблей такого профиля возникли после съезда 1936 года, когда Сталин увидел балет Игоря Моисеева и было принято решение создать в каждой республике свой такой коллектив. Так что сейчас все ансамбли в основном отмечают 80-85 лет.

На протяжении всей своей истории коллектив процветал — это большая заслуга бывшего художественного руководителя Юрия Васильевича Васильева. Я и сейчас постоянно с ним консультируюсь. Но с течением времени неизбежно происходит какое-то обновление в соответствии с меняющейся жизнью, потребностями аудитории. Нужно было дать коллективу рост, новое дыхание, и мы с директором начали с небольших кадровых перестановок. На должность главного балетмейстера назначили Анатолия Музыкантова, это очень значимый человек в культуре Чувашии — лауреат государственной премии «Душа России», заслуженный работник культуры ЧР и РФ. Также пригласил знакомого еще по учебе в Москве прекрасного балетмейстера Алексея Тимошенко. Руководителем оркестра назначили заслуженного работника культуры Чувашии Александра Возякова — специалиста очень деятельного и знающего, и сейчас вместе работаем над новыми аранжировками. Приняли несколько молодых сотрудников — в хор, в оркестр (оркестр у нас очень молодой, но это не сказывается на его профессиональном уровне). Замечательная флейтистка, которую мы очень долго искали, новый гитарист, ударник (он окончил эстрадно-джазовое отделение Ростовской консерватории). В составе ансамбля сегодня около 30 артистов хора, 20 — балета и оркестр — из 9 человек.

— А что же нас все-таки ждет на открытии?

— Открываем сезон мы в большом зале филармонии. В новой программе «Цвети и пой, моя Чувашия», с которой мы открываем этот предъюбилейный сезон, 17 номеров. Это хиты госансамбля, в том числе и подзабытые (в постановке мастера национальной хореографии Александра Ангарова). Немало сил потребовалось, чтобы восстановить их в том виде, как задумал сам Ангаров. Мы сделали много новых вокальных аранжировок. Солисты, вокальные дуэты, квартеты — здесь практически все будет новое и не только чувашское. Поскольку мы все же живем в России, небольшой блок русской музыки тоже должен быть.

Концерт будет длиться примерно полтора часа. Если раньше ансамбль больше работал в крупном формате трехчасовых концертов, с ведущим, объявлением каждого номера, то теперь мы решили сделать его более лаконичным и динамичным (а названия можно увидеть в программках и в виде титров). Зритель должен уходить с нашего выступления «с чувством легкого голода» и вопросом, когда и где он сможет увидеть нас снова. В первую очередь мы хотим привлечь молодую аудиторию. Если будет ходить молодежь, значит, и остальные подтянутся.

— Как, по-вашему, народная музыка, народное искусство сейчас могут быть популярны у молодежной аудитории?

— Смотря в каком контексте это все подавать. Фольклор в классическом виде, может быть, и не найдет отклика. Обычаи и традиции вряд ли сможет оценить человек с улицы, а вот если сделать динамичный красивый спектакль — другое дело. Мы долго размышляли об этом и поставили хореографический спектакль «Герои спорта» (премьера состоится 14 ноября в театре оперы и балета). Он сделан в юмористическом ключе, задействован только балет (в первую очередь ради мобильности). Ни у одного театра в России на эту тему такой работы сейчас нет (есть какие-то отдельные номера, но не целый спектакль).

Мы с большим успехом выступаем на различных площадках города, республики и России. Совсем недавно главы Чувашии, Башкортостана и Ульяновской области подписали Указ о проведении патриотического марафона «Рубежи Победы». В рамках этого марафона мы показываем театрализованную концертную программу «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай», поставленную в 2021 году на грант Главы республики. Мы уже дали три концерта по Ульяновской области, три — по Чувашии и один еще будет в Башкортостане 3 ноября.

— А какие планы на юбилейный год?

— В конце марта — начале апреля у нас планируются небольшие гастроли: Казань, Ижевск, Набережные Челны, Йошкар-Ола. А затем, в следующем ноябре, большой тур по всему Поволжью: Саранск — Пенза — Саратовская область — Воронежская область — Волгоград — Элиста и через Самарскую и Ульяновскую область обратно. Также в этом году мы выиграли грант на программу к открытию 100-летнего творческого сезона. Ее будем делать с другом нашего ансамбля — Анной Александровной Ангаровой, дочерью знаменитого постановщика.

Композиционно программа состоит из трех частей — «было», «есть» и «будет». Планируем подключить все наши лучшие силы. Кроме коллектива самого ансамбля для работы над музыкой приглашен Николай Казаков. Я сам неплохо аранжирую, но больше имел дело с русской музыкой, и нужно еще время на погружение в чувашскую тему. Включаюсь в это пока потихоньку. Материал, написанный Юрием Васильевичем (например, знаменитую вокально-хореографическую сюиту «Линкка-линкка»), адаптирую под новые инструменты. У нас появилась вторая балалайка, флейта…

Среди наших друзей и помощников нужно отметить и Лолиту Васильевну Чекушкину — она в прошлом году написала прекрасную сюиту, сейчас сольное произведение для гармони (оно прозвучит на закрытии сезона).

Также, если говорить о будущем, при госансамбле работает детская вокально-хореографическая студия, открытая в прошлом году. С детьми работают наши ведущие артисты, и дети занимаются с большим удовольствием, не только девочки, но и мальчики. Надеемся, что со временем это поможет решить проблему, которая, мне кажется, распространяется на всю сферу культуры — нехватка молодых кадров, особенно мужского состава.

Ансамбль должен быть визитной карточкой республики, дающей полноценное представление о ее культуре. Сегодня у нас все для этого есть: и народные инструменты, и песни, и танцы, и народный костюм. Мы готовы ездить, даже в это непростое время. Даже на фронт, если потребуется. Мы профессионалы в этом деле и хотим ими оставаться — дарить людям радость, воодушевлять их. Сегодня все мы заодно, все понимают и слышат друг друга и нацелены на успех.