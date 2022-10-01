Теннисистки из Чувашии завоевали медали Кубка России

Представительницы Чувашии, воспитанницы спортивно-адаптивной школы Ксения Анишева и Валерия Гайфутдинова показали хорошую игру на Кубке России по настольному теннису среди глухих, который на днях завершился в Чебоксарах.

На престижные соревнования в столицу нашей республики приехали более 40 спортсменов из 14 регионов страны. В условиях серьезной конкуренции представители Чувашии смогли отличиться в соревнованиях женских пар — золотую награду завоевала Ксения Анишева вместе с напарницей Татьяной Чикуновой из Ленинградской области. Второе место заняли Анна Кондратова (Московская область) и Елизавета Афанасьева (Санкт-Петербург). Бронзовые награды достались сразу двум парам — нашей землячке Валерии Гайфутдиновой с Марией Бодоговской из Республики Хакасии и дуэту Анастасии Косиновой (Нижегородская область) и Алены Лопиной (Челябинская область).