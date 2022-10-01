Чувашские паралимпийцы выиграли 11 медалей

По итогам летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» представители Чувашии завоевали 11 наград различного достоинства, сообщили в Минспорта Чувашии. Помимо «золота» с рекордом России от спортсмена-колясочника Ивана Скрынника, о котором «СЧ» уже рассказывала, на верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялся Сергей Бирюков. Участник Паралимпийских игр в Токио занял первое место в секторе прыжков в длину. Также золотые медали на счету Валерия Васильева в метании копья и Дианы Галимовой в забеге на 400 метров. «Серебро» в прыжках в длину и две «бронзы» на дистанции 100 и 200 метров завоевала Валентина Смирнова. Второе место в метании диска заняла Анастасия Евграфова. Еще одним бронзовым дублем на дистанциях 1500 и 5000 метров отметился участник Паралимпиады в Токио Денис Гаврилов.

СПРАВКА «СЧ»

В масштабных соревнованиях в Сочи приняли участие около 1200 атлетов из 11 стран, среди них 70 паралимпийских чемпионов. Помимо российских команд, которые представляли 78 регионов страны, за титул победителя боролись паралимпийцы из Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Эритреи. На базе центра «Юг Спорт» было разыграно более 350 комплектов медалей в 9 видах спорта. Кроме того, было побито сразу несколько мировых рекордов, а также 18 рекордов России.