ЧГУ имени И.Н. Ульянова отпраздновал юбилей

Здесь рождается будущее

«За 55 лет из стен ЧГУ вышла 130-тысячная армия студентов, ставших специалистами высокого уровня. Они работают во всех учреждениях и предприятиях Чувашии, во многих регионах России и мира», — сказал ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андрей Александров на торжественной церемонии, посвященной юбилею главного вуза республики. Во Дворце культуры ЧГУ собрались преподаватели университета, студенты, выпускники и почетные гости, многие из которых тоже учились здесь.

Не только как Глава республики, но и как выпускник вуза по специальности «Экономическая теория» и курса профессиональной переподготовки по Федеральной программе подготовки управленческих кадров поздравил коллектив ЧГУ с праздником Олег Николаев. «Я испытываю большое чувство гордости за то, что являюсь одним из тысяч выпускников ЧГУ. Университет сегодня — современное, многонаправленное учебное заведение, которое дает знания студентам из 50 стран мира. Вместе с тем вуз является для нас надежным партнером по научной работе», — сказал он.

Преподавателем в ЧГУ работал в свое время и Николай Федоров — сенатор Российской Федерации, первый Президент Чувашской Республики. Он зачитал приветственный адрес от председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. «Свой юбилей университет встречает как современный, многопрофильный учебный комплекс, обладающий мощным кадровым потенциалом, реализующий образовательные программы, в том числе по наиболее востребованным специальностям… Уверена, что и в дальнейшем Чувашский государственный университет будет способствовать решению актуальных задач по развитию всей нашей страны. Желаю благополучия, успехов и новых свершений», — говорится в тексте поздравления.

КСТАТИ За 55 лет в Чувашском государственном университете удвоилось количество факультетов, в два раза больше стало учебных корпусов и общежитий. Число студентов выросло в четыре раза, кандидатов наук — в восемь раз, докторов наук — в пятнадцать раз.

От себя Николай Федоров пожелал студентам отдавать свою мощную энергию, таланты и способности любимому делу, стремиться сохранить чистый, юный взгляд на мир. Он напомнил известную цитату Плутарха: «Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь, а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит». Кажется, что именно эти слова описывают все содержание преподавательской деятельности, и бесчисленное количество достижений Чувашского государственного университета это доказывает.

«Горжусь, что я часть Чувашского госуниверситета, тем, что работал здесь и что университет имеет серьезную базу. Рад, что и сам внес в нее свой вклад», – сказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, которому присвоено звание почетного доктора ЧГУ. Он призвал студентов активнее участвовать в новых проектах и предлагать свои инициативы.

Поздравил университет с юбилеем и Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Григорий Сергеев — от имени полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова и от себя лично. В своей речи он отметил эффективность образовательной и проектной деятельности вуза, а также его роли в образовательной сфере современной России: «Уверен, что высокий потенциал вуза, новаторский подход к решению поставленных задач и поиск современных направлений в работе помогут и в дальнейшем вносить достойный вклад в дело развития российского образования и науки, подготовку высококвалифицированных кадров на благо нашего Отечества».

…Несколько поколений выпускников выступили на главной сцене университета. И каждое приветственное выступление почетных гостей сопровождалось вручением наград деканам, профессорам, доцентам, старшим преподавателям Чувашского государственного университета.

СПРАВКА «СЧ»

В ЧГУ учатся 18914 студентов из 50 стран мира. Здесь реализуется 110 образовательных программ и 200 программ дополнительного образования: от психологии до электротехники.

На 2022/23 учебный год по программам бакалавриата и специалитета, магистратуры выделены 1776 бюджетных мест за счет средств федерального бюджета (в 2021/22 учебном году – 1613 мест).

ЧГУ – это 15 факультетов, 20 учебно-лабораторных корпусов, 9 комфортабельных общежитий, профилакторий и университетская клиника, современный аккредитационно-симуляционный центр для медиков, 13 студенческих конструкторских бюро, единственная в Чувашии студия для записи онлайн-курсов, спорткомплекс, фитнес-студия, собственный бассейн, центры дополнительного образования для школьников, автошкола.

Молодые ученые университета ежегодно становятся лауреатами стипендий и грантов Президента России. Для научного творчества в университете созданы Инновационно-внедренческий центр, Центр молодежного инновационного творчества, Инжиниринговый центр, Бизнес-инкубатор, Точка кипения и Центр по работе с одаренной молодежью.

Дарья Федорова