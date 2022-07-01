Их работа — не допустить пожара. Государственному пожарному надзору — 95 лет

Главное – безопасность людей

В этом году исполняется 95 лет Государственному пожарному надзору. 18 июля вместе со всей страной эту знаменательную дату отметят и сотрудники ГПН Чувашии.

Основная обязанность этой организации – обеспечение пожаробезопасности. За годы работы ГПН успешно отлажен механизм предупреждения и профилактики пожаров. Эффективно реализуются меры по защите людей и их имущества от огня. О том, какие функции и задачи возложены сегодня на Государственный пожарный надзор, а также об итогах работы надзорных органов нашей газете рассказал заместитель главного государственного инспектора Чувашской Республики по пожарному надзору, полковник внутренней службы Федор Фомин.

— Федор Петрович, какие основные направления работы у сотрудников государственно пожарного надзора?

— На сегодняшний день органами пожарного надзора осуществляется помимо федерального государственного пожарного надзора также надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и лицензионного контроля в области пожарной безопасности.

Кроме этого наши инспектора проводят дознания по делам о пожарах, так называемые расследования. То есть устанавливают причины пожара, выявляют виновных и привлекают к ответственности. Потом административно-правовая деятельность – пресечение правонарушений в области пожарной безопасности и привлечение виновных лиц к административной ответственности.

СПРАВКА «СЧ» На сегодняшний день на территории республики зарегистрировано 827 пожаров, за аналогичный период 2021 года – 929 пожаров, что на 11% меньше. В 2022 году в Чувашии произошло шесть лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 1,67 га. Ущерб в результате пожара лесному фонду не причинен.

Конечно же, огромная работа проводится по профилактике пожаров, как на объектах различного значения, так и в жилом секторе. Понятное дело, в первую очередь внимание уделяется профилактике в отношении отдельных категорий граждан – многодетные семьи, малоимущие граждане, одинокие престарелые. А также тех, кто ведет асоциальный образ жизни, потому что в их жилище вероятность возникновения пожара велика.

Что касается надзорных мероприятий, то здесь в приоритете объекты социальной сферы – детские сады, школы, больницы, театры, кинотеатры и так далее. Естественно, без нашего внимания не остаются и другие объекты, в зависимости от присвоения категории риска по пожарной безопасности. И здесь периодичность проверок различная. Для понимания приведу пример: если взять цветочный магазин и автозаправочную станцию, то они представляют разную потенциальную опасность возникновения пожара и его последствий. Соответственно объекты с высокой пожароопасностью проверяют чаще.

— Глобальные изменения в мире влияют на организацию работы во многих отраслях и ставят перед нами новые задачи. Расскажите, пожалуйста, о последних нововведениях в вашей службе?

— Действительно, за последние годы надзорные органы МЧС России значительно изменили свой облик. Надо сказать, что реформа контрольно-надзорной деятельности МЧС России стартовала в 2012 году и дала более чем положительные результаты. Сегодня в приоритете профилактическая работа, а не так называемая, надзорно-карательная. Мы работаем на конечный результат – максимально обезопасить объект, привести его в пожаробезопасное состояние, а не для того, чтобы наказать.

КСТАТИ Как отличить сотрудника пожарного надзора от мошенника? Государственные инспекторы по пожарному надзору обязаны быть одеты в форменное обмундирование МЧС России, иметь при себе нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор» и служебное удостоверение. Кроме этого, инспектор обязан представиться, назвать свою должность, подразделение, специальное звание и фамилию. И помните — сотрудники пожарного надзора никогда не предлагают каких-либо платных услуг. Если у вас возникли подозрения, позвоните по телефону доверия Главного управления: (8352) 39-99-99.

Еще в январе 2017 года МЧС России одним из первых надзорных органов перешло на риск-ориентированный подход, когда всем объектам присвоена соответствующая категория риска. Допустим, детские сады, дома ветеранов имеют чрезвычайную категорию риска и проверяются не реже одного раза в год.

Следующий этап реформы — так называемая «регуляторная гильотина». Что это такое? Это инструмент масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду. Причем она охватывает все контрольно-надзорные органы, не только МЧС России. На сегодня отменено более двух тысяч документов, содержащих свыше 150 тысяч обязательных требований пожарной безопасности. В их число входят документы времен Советского Союза, или те, которые дублируют или противоречат другим требованиям. Взамен принято минимальное количество сводов правил, которые устанавливают минимум требований, позволяющих обеспечить безопасность того или иного объекта.

Также успешно развивается институт независимой оценки пожарного риска. То есть без участия государственного инспектора пожарного надзора негосударственный эксперт из аккредитованной организации в системе МЧС выполняет оценку состояния объекта. На основе расчетов исходных данных эксперт рассчитывает вероятность возникновения пожара и гибели людей. Вероятность гибели людей должна быть десять в минус шестой степени (0,000001). Такая работа в республике проводится с 2012 года и этой формой подтверждения соответствия воспользовались уже более 800 предпринимателей республики.

— Федор Петрович, если составлять условный рейтинг причин возникновения пожара, то как бы вы распределили первое, второе и третье «места»?

— Честно говоря, в своей работе мы как раз выделяем три основные причины, которые нас больше всего беспокоят и с которыми мы, так скажем, целенаправленно боремся. На первом месте – неосторожное обращение с огнем, человеческий фактор. Начиная от приготовления пищи и заканчивая курением сигарет.

На втором месте – электротехнические причины. Сюда входит как и нарушение правил монтажа электрооборудования, так и нарушение правил эксплуатации. Как правило, монтаж электропроводки не лицензируется и, например, в жилых домах выполняется неквалифицированными специалистами. Самая опасная причина пожара – большое переходное сопротивление. Каждый из нас, наверное, сталкивался с тем, что когда мы вставляем вилку в розетку – вилка нагревается. Это первый признак того, что происходит большое переходное сопротивление – нагревается слабый контакт. А большое переходное сопротивление может быть причиной возникновения короткого замыкания и пожара.

И третье место, если можно так сказать – отопительные печи и печи в банях. Причем пожары из-за банных печей настоящий бич! В свое время трубо-печные работы были лицензированным видом деятельности. Сейчас же красиво класть кладку научились, а безопасно класть – не могут.

— Конечно, человеческий фактор играет не последнюю роль при возникновении пожара, но что необходимо делать человеку, если он с ним столкнулся?

— Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь как можно быстрее уведомить об этом пожарную охрану. Чем быстрее приедут пожарные, тем легче и с меньшим ущербом будет прекращен пожар. Даже в случае появления небольшого количества дыма в доме вызывайте пожарную команду, когда есть опасность возникновения пожара, но вы не можете установить причину появления дыма.

Если дом или квартира заполняются дымом, дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу, там меньше дыма. Чтобы огонь не распространялся, закройте все окна и двери в комнате, где начался пожар. Заложите щели между полом и дверью мокрой тканью, перекройте газ, отключите электричество…

— А что делать, если огонь отрезал путь к выходу?

— Главное — постарайтесь сохранить спокойствие. Уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Откройте окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. Совсем недавно у нас был похожий случай в Чебоксарах. Мальчик не растерялся, правильно среагировал на ситуацию, закрыл дверь на кухню, где начался пожар. Потом выбежал на балкон, где стал звать на помощь, и его заметила проходившая женщина и вызвала пожарную команду. Честно говоря, он сам себя спас.

— А теперь немного статистики. Каковы основные итоги надзорной деятельности?

— За истекший период этого года проведено 193 контрольных мероприятия, из них 152 – плановые и 47 – внеплановые. В этот же период провели более двух тысяч профилактических мероприятий. За шесть месяцев 2022 года должностными лицами подразделений дознания ГПН рассмотрено свыше двух тысяч сообщений о происшествиях, в том числе 513 сообщений о преступлениях, связанных с пожарами. Кроме того, в связи с нарушением требований пожарной безопасности возбуждено 481 дело об административных правонарушениях.

— Федор Петрович, спасибо за интересный разговор, от лица газеты «Советская Чувашия» поздравляю вас с 95-летием образования Государственного пожарного надзора!

— Спасибо! Главное богатство любого ведомства — это люди. Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам за работу по обеспечению пожарной безопасности на территории нашей республики. Беречь жизни людей и имущество от огненной стихии — основная цель вашей работы, над выполнением которой вы ежедневно трудитесь, применяя весь свой профессионализм и опыт. Поздравляю всех с профессиональным праздником, желаю благополучия, успехов в благородном труде на благо Отечества!

Отдельные слова благодарности нашим ветеранам. Дорогие ветераны! Имею честь горячо и сердечно поздравить вас со знаменательной датой — 95 лет со дня образования Государственного пожарного надзора! Желаем вам здоровья, бодрости, прежней уверенности и решительности. И пусть огнями горят не дома и не улицы, а ваши сердца — от любви и надежд.