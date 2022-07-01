Светлой памяти профессора Акимова А.П.

(28.08.1946 — 12.07.2022)022)

12 июля 2022 г. безвременно скончался доктор технических наук, профессор, заслуженный работник образования Чувашской Республики, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, лауреат Государственной премии Чувашской Республики, почетный профессор Чувашского государственного аграрного университета Александр Петрович Акимов.

Акимов А.П. родился 28 августа 1946 г. в д. Антипинка Порецкого района. Окончил факультет механизации сельского хозяйства Чувашского сельскохозяйственного института в 1969 году, аспирантуру Пермского сельскохозяйственного института в 1974 году.

В 1974–2000 гг. — старший преподаватель, доцент, заместитель декана, декан факультета механизации сельского хозяйства Чувашского сельскохозяйственного института.

С 2000 г. — директор Чебоксарского института Московского государственного открытого университета.

В 2015–2021 гг. — советник ректора Чувашского ГАУ, заведующий кафедрой транспортно-технологических машин и комплексов Чувашской государственной сельскохозяйственной академии.

Научные труды Акимова А.П. по теории взаимодействия рабочих органов движителей с почвой широко известны ученым и специалистам в области механизации сельскохозяйственного производства. Научное наследие А.П. Акимова включает в себя более 170 научных и научно-методических работ, учебников, учебных пособий для организаций высшего и начального профессионального образования (как на русском, так и на иностранных языках) и монографий.

За многочисленные заслуги был награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» и поощрен Благодарностью Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Александр Петрович стоял у истоков и был председателем Чебоксарского регионального отделения НТО судостроителей им. академика А.Н. Крылова, председателем правления Чувашского отделения РосСНИО. С его подачи зародилась идея установки памятника в Чебоксарах выдающемуся ученому, инженеру, академику-кораблестроителю А.Н. Крылову, которую удалось воплотить в жизнь совместно с коллегами из РосСНИО и НТО судостроителей им. А.Н. Крылова. Монумент был открыт в августе 2015 года, в День города Чебоксары.

Высокий авторитет, научная эрудиция, большое трудолюбие, прекрасные душевные качества, широкий круг интересов профессора А.П. Акимова привлекали к нему для научной работы студентов, молодых исследователей из республики и других регионов. Александр Петрович был требователен к себе и окружающим, но работать с ним было легко и приятно.

Невозможно принять мысль об утрате этого замечательного человека. Коллектив Чувашского государственного аграрного университета глубоко скорбит о невосполнимой потере, связанной с кончиной А.П. Акимова, и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Светлая память об Александре Петровиче как о выдающемся ученом, замечательном коллеге, добром и отзывчивом человеке, умеющем ободрить, зарядить своей энергией, навсегда сохранится в наших сердцах…