Спасатели спасли бабушку и купальщика

Откуда только не приходится вызволять сограждан сотрудникам республиканской поисково-спасательной службы. В том числе и с крыш, и из водосбросных шахт…

В среду 29 июня в службу спасения поступило сообщение с улицы Ахазова о том, что пожилая чебоксарка выпала из окна квартиры на третьем этаже на крышу расположенной внизу детской поликлиники. Как женщина, которой уже за 80, умудрилась свалиться из окна, звонившие не уточнили. Да и не время было выяснять, надо было спасть бабушку. Чтобы попасть на крышу поликлиники, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Затем они переложили пенсионерку на носилки и бережно донесли ее до машины скорой помощи.

А несколькими днями ранее спасатели пришли на помощь мужчине, который упал в водосбросную шахту на пруду поселка Кугеси. По предварительной версии, он шел искупаться, поскользнулся и свалился вниз. Самостоятельно выбраться из шахты пострадавший не смог, так как получил серьезные травмы. Спасатели, пройдя по трубе под дамбой, вынесли бедолагу на носилках к дороге и тоже перепоручили заботам врачей.