Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир»

«На Петербургском международном экономическом форуме мы договорились о совместной реализации инновационных проектов для жителей Чувашии как в сфере развития общественного транспорта и безналичной оплаты проезда, так и по проекту Карты жителя. Предполагается, что Картой жителя сможет стать любая уже выпущенная карта «Мир», и получать еще одну новую карту не будет необходимости. Жители региона с помощью такой карты смогут получать скидки и кешбэк в местных магазинах , в учреждениях культуры и спорта региона, а также использовать ее в качестве льготного проездного».