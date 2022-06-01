График работы медучреждений изменится в связи с празднованием Дня России

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщает Минздрав Чувашии, в субботу 11 июня, в воскресенье 12 июня и в выходной 13 июня медицинская помощь в неотложной форме будет оказываться с 8 часов утра до 13 часов дня. Вызвать врача на дом можно будет до 12 часов. Также с 8 до 12 часов будут работать пункты (кабинеты) вакцинации.

Такой график работы «неотложки» будет действовать и в выходные дни, приуроченные к празднованию Дня республики, — 24, 25 и 26 июня.

А вот молочные кухни с раздаточными пунктами по установленному графику будут работать и 11, 13 июня, и 25, 26 июня. Отдыхать «молочка» будет только в праздничные дни — 12 и 24 июня.

Опубликовано: 9 июня 2022 г.


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