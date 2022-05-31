ЕГЭ-2022: сначала русский, потом математика

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Более 5,5 тысячи выпускников республики сдали ЕГЭ по русскому языку. А в целом по России на этот экзамен пришли 659 тысяч человек.
По словам министра образования Дмитрия Захарова, экзамен, проводившийся 30 и 31 мая, в республике был организован на высоком уровне и прошел без сбоев. Во всех аудиториях велось 100% онлайн-наблюдение. За ходом проведения ЕГЭ следили члены ГЭК, сотрудники Управления по контролю в сфере образования и общественные наблюдатели. А охрану общественного порядка и безопасность детей обеспечивало МВД Чувашии.
Свои результаты по русскому школьники узнают не позднее 17 июня. А уже сегодня — еще один обязательный экзамен, по математике профильного уровня. Сдавать его будут около 3 тысяч выпускников. Остальные выбрали экзамен попроще, базового уровня.

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На ЕГЭ по русскому было отведено 3,5 часа, работа состояла из двух частей и 27 заданий. Для аттестата нужно получить за этот экзамен не менее 24 баллов. А для поступления в вуз — не менее 36 баллов.
Опубликовано: 1 июня 2022 г.


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