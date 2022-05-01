Сельские врачи получают помощь коллег благодаря телемедицине

Телемедициной в республике никого не удивить. Мы уже привыкли, что консультации, в которых нуждаются пациенты, проводятся дистанционно, больному никуда не надо ехать. А нередко нет необходимости присутствовать и на самой телеконсультации. Потому что проводятся они по принципу «доктор — доктор».

Если врач в Центральной районной больнице испытывает сложности с постановкой диагноза или назначением терапии больному, то, прежде чем отправить его в республиканскую больницу, он консультируется с коллегами из нее. Специалисты, просмотрев все анализы, снимки и прочие документы больного, которые передаются по защищенному каналу в клинику, рекомендуют более полное обследование, схему лечения или срочную госпитализацию.

Что это дает, наверное, понятно каждому: пациенту не нужно тратить время на ожидание записи к врачу республиканской больницы, деньги и силы на проезд до клиники и обратно, но самое главное — экономится время, которое крайне важно выиграть при любой болезни. Медики же коллегиально подбирают тактику ведения сложных пациентов. И риск ошибки сводится к минимуму.

Только за первые четыре месяца этого года в Чувашии проведено почти 1500 телемедицинских консультаций. Около полусотни — с федеральными клиниками, остальные с медицинскими учреждениями республики. По сообщению специалистов Минздрава республики, особой популярностью пользуются телемедицинские консультации в медицинских учреждениях, расположенных в отдаленных от Чебоксар районах.

Врачи общей практики и узкие специалисты районных поликлиник уверены, что коллеги, имеющие наработки и большой опыт лечения пациентов определенного профиля, помогут им в постановке диагноза и выборе тактики лечения, подстрахуют. И пациент не останется без нужной ему терапии, несмотря на удаленность ведущих клиник. А если возникнет необходимость, то коллеги без промедления возьмут сложного больного на себя: для этого работает санавиация.

К СВЕДЕНИЮ

Проведение телемедицинских консультаций способствует успешной реализации национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на снижение смертности от болезней системы кровообращения.