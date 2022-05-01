Ангиохирурги спасают людей, у которых раньше не было шансов

И вновь продолжается жизнь

Совсем недавно термин «стент» был непонятен большинству людей. Мы не знали, что такое «стентирование», кому его делают, в каких целях. В газетах о каждой сделанной операции писали почти как о полете в космос — они считались уникальными и приравнивались к чуду, творимому современной медициной. Инфаркты перестали быть приговором, а ведь смертность от них, по словам академика РАН Юрия Беленкова, была 55%. При этом выживший пациент несколько недель находился в больнице, а потом месяцами лечился, ожидая операции в Москве или Нижнем Новгороде. Сейчас ситуация изменилась: после стентирования в клинике Чувашии человек уходит домой на своих ногах уже через три-четыре дня.

Теперь установка стентов в сосуды, будь то головной мозг, сердце или другое место, где обнаружился тромб или значительное сужение, довольно распространенная процедура. Специальные трубочки вводят в сосуды, чтобы восстановить кровоток при инфарктах, инсультах, тем самым спасая жизнь людей. Бывает, что у одного человека может быть три, пять и даже семь стентов.

История из жизни. Анатолий

Ему всего 45 лет, но он уже перенес два инфаркта. Первый застал в Казани, где ему поставили стент. А через два года уже дома случился повторный, и наши ангиохирурги вынуждены были поставить еще два.

История Анатолия не совсем обычная: в молодости он серьезно занимался спортом. Большие нагрузки его не пугали — когда чувствовал недомогание, то увеличивал нагрузку на тренировках, будучи уверенным, что сердцу это на пользу. А когда оставил спорт и занялся бизнесом, жизнь заиграла новыми красками. Уже можно было не соблюдать режим дня, есть и пить что захочется и в тех количествах, которые мог осилить. Дела шли отлично, Анатолий чувствовал себя победителем. Однако систематическое недосыпание и постоянные стрессы для организма не проходят бесследно. И в 40 лет случился инфаркт.

Анатолий читал, что сейчас это не страшно: после инфарктов люди живут полноценной жизнью, даже в марафонах участвуют, поэтому на рекомендациях врачей не зацикливался. Выписанные таблетки пил не слишком аккуратно, считал, что «химия» одно лечит, другое калечит, а рюмка хорошего коньяка точно улучшает работу сосудов. Он даже планировал вернуться в спортзал, но все не хватало времени. Самочувствие было хорошим, а потому второй инфаркт для него был как гром среди ясного неба.

К счастью, «скорая» его быстро привезла в региональный сосудистый центр. Буквально через 20 минут после приступа больной был в клинике, и им тут же занялись ангиохирурги. А когда он познакомился с соседями по отделению, то понял, что ему очень повезло выжить после второго инфаркта. Вместе с ним лежали пациенты 70-80 лет, которые очень хотели уйти домой здоровыми.

Тогда Анатолий впервые задумался, что человеческий организм одновременно очень крепкий и очень хрупкий. И здесь же принял решение — раз ему выпал второй шанс на жизнь, стоит его использовать. За три года вернул телу спортивный вид, хотя возможности у него теперь довольно ограничены. Поэтому своим подросшим сыновьям внушает, что жизнь продлевать нужно за счет молодости, чтобы тело сохранило гибкость и выносливость как можно дольше.

«Человеку в любом возрасте хочется легко двигаться и быть полным энергии. Это не так сложно, если правильно расставить приоритеты. Но лично мне это понимание далось очень высокой ценой, — рассказывает Анатолий. — Пока полон сил, думаешь, что неприятности — это про кого-то другого. Но это не так! Своей болезнью я подставил всю семью: работать в полную силу уже не получается, а детей еще на ноги поднять надо. Очень многое пришлось переоценить. И теперь точно знаю: хочешь позаботиться о родных, не быть им обузой — заботься о себе».

О здоровье надо думать смолоду

Нередко у пациента одна из артерий сердца заблокирована бляшкой, и войти в нее обычным способом, чтобы поставить стент, невозможно. Его могло бы спасти аортокоронарное шунтирование, но операцию на открытом сердце больной не перенесет из-за состояния организма. Еще недавно медицина в таких случаях была бессильна. Но прогресс не стоит на месте, появились инструменты, а вместе с ними и методики, которые сейчас позволяют врачам восстановить кровоток и в таких сложных случаях. Ангиохирурги Республиканской клинической больницы научились попадать в закрытый сосуд через соседние артерии и стентировать его. И если пациент после этого будет соблюдать рекомендации врачей, его жизнь будет долгой и активной.

Спрашиваю заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения РКБ Валерия Тишанского — раз они спасают пациентов с очень серьезными проблемами даже в 80 «с хвостиком» лет, так может и не переживать по поводу здорового образа жизни, не утруждать себя лишними нагрузками?.. На что врач только качает головой: риск далеко не всегда дело благородное. Чтобы врачи сумели спасти человека, у которого развивается инфаркт, нужно стечение очень многих благоприятных обстоятельств. Успеть вызвать «скорую», чтобы она быстро привезла больного в стационар. А если несчастье случилось на даче, в лесу или где-то еще? И нужно, чтобы организм был в состоянии выдержать вмешательство ангиохирургов, ведь оно вовсе небезобидно.

К сожалению, процесс атеросклероза операцией остановить нельзя, он продолжится, и поврежденные сосуды будут «заклеиваться» холестерином. Бляшки очень коварны: при повышенном артериальном давлении рискуют разорваться или, оторвавшись, закупорить сосуд. Участок сердца, где произошел инфаркт, функционировать не в состоянии, и оставшиеся работоспособными участки мышцы испытывают повышенную нагрузку.

Многие огорчаются, что после стентирования нужно принимать препараты, в том числе и препятствующие свертыванию крови. У человека может случиться кровотечение даже при небольшой травме. И простое удаление зуба становится серьезной хирургической операцией. Поэтому тот, кто хочет в преклонном возрасте оставаться активным, должен позаботиться об этом пока здоров и хорошо себя чувствует. Ведь одно дело, когда проблемы с сердцем возникают в 80 лет, и другое, когда в 45-50…

Не «химия», а помощь организму

Врач-кардиолог Татьяна Винокур рассказывает, что нередко пациенты сокрушаются, что стали следовать рекомендациям докторов после того, как заболело сердце. А ведь рекомендации очень простые: достаточный сон, полчаса ежедневной ходьбы в спокойном темпе, регулярное питание без излишеств. Не так сложно следить за уровнем сахара и холестерина в крови, за своим весом и артериальным давлением. Для этого не надо ходить в поликлинику как на работу. Достаточно раз в год сдавать анализы, проходить диспансеризацию.

Если врач выписал препараты, нужно регулярно принимать их. Когда есть понимание, что лишний вес заставляет сердце перенапрягаться, сахарный диабет истончает сосуды, провоцируя их воспаление, артериальная гипертензия делает сосуды хрупкими, то и отношение к приему таблеток меняется. Уже не «химию» глотаешь, а помогаешь организму справляться с нагрузками.

И, конечно, надо знать, если вдруг при быстрой ходьбе появляется одышка, которая проходит, когда вы останавливаетесь, если при подъеме на третий этаж становится нехорошо, или за грудиной возникает боль или тяжесть, надо обратиться к врачу.