Четверть века на страже бюджетных средств

25 апреля исполняется 25 лет Контрольно-счетной палате Чувашской Республики.

О ее деятельности, о том, как добиться, чтобы каждый бюджетный рубль был потрачен по назначению и максимально эффективно, в канун юбилея беседуем с председателем КСП Светланой Аристовой.

Каждый рубль на счету

— Светлана Ивановна, нашей газете вы не раз давали интервью, тем не менее в самом начале беседы, пожалуйста, разъясните читателям: что контролируете, что считаете?

— Контрольно-счетная палата является независимым внешним финансовым контролером республиканских, а с 2021 года и муниципальных ресурсов. Под ресурсами мы понимаем как средства консолидированного бюджета, так и имущества региона и муниципалитетов. Главная наша задача, конечно же, это контроль за эффективным и результативным использованием бюджетных средств, направляемых из республиканского бюджета, а также содействие повышению эффективности управления государственными ресурсами.

— Из отчета о деятельности палаты за 2021 год с удивлением узнал, что в прошлом году финансовых нарушений вами выявлено больше, чем в 2020 году. И общая сумма этих нарушений превышает чуть ли не в 1,5 раза. В чем причина: в людях корысти вдруг стало больше или же ваша команда лучше сработала?

— Среди причин, которые оказали влияние на увеличение суммы финансовых нарушений, я бы выделила три. Первая — это реализация КСП с 1 апреля 2021 года двух полномочий: внешний государственный финансовый контроль и внешний муниципальный финансовый контроль, соответственно изменился кадровый состав Палаты, и, как следствие, увеличилось в 1,5 раза количество проводимых мероприятий. Вторая — несомненно, существенный рост бюджетных расходов в те периоды, которые мы охватили контролем.

К примеру, в своем выступлении в декабре 2021 года я отмечала, что в 2020 и 2021 годах в регионе был «пик» расходов, связанных с антикризисными программами. И, наконец, причина третья: мы постоянно совершенствуем формы и методы контроля, назначаем проверки бюджетных расходов с учетом более высоких рисков. В последние годы большинство мероприятий проводим в форме аудита, то есть не просто проверки, а анализ данных и соотношение конечного результата, предусмотренного государственными программами, региональными проектами, и затраченного бюджетного рубля.

— Финансовые нарушения — это всегда воровство и хищения?

— Конечно же, нет, более 73 процентов — нарушения, которые связаны с ведением бухгалтерского учета, формированием бюджетной отчетности. Статистика по структуре нарушений сохраняется в течение последних нескольких лет. В отчете о деятельности мы обращаем внимание отдельно на финансовые нарушения, которые действительно имеют более серьезные последствия, — это оплата невыполненных работ или замена материалов на более худшего качества, неправильное формирование НМЦК контракта и, как следствие, необоснованная оплата товаров, работ, услуг по завышенной цене. Вот такие факты, а на них приходится менее 5 процентов всех выявленных нарушений, или 60,8 млн рублей. В дальнейшем контролируем их устранение либо возмещение.

Зоны повышенного внимания

— Исходя из практики аудита КСП — где вы видите самые слабые звенья в обеспечении эффективного расходования бюджетных средств?

— Контрольно-счетная палата неоднократно обращала внимание на нарушения, выявляемые на всех стадиях государственных и муниципальных закупок. Представляемые муниципалитетам межбюджетные трансферты, которые в последние годы существенно возросли, мы проверяем во взаимосвязи с конечным результатом — не просто купили жилье детям-сиротам, а фактически предоставили его. Кроме того, отвечаем на вопросы: «Захотели ли там жить дети?», приобрели оборудование в школы — «А используется ли оно в образовательном процессе?» Контрольно-счетная палата в отдельных аудитах фиксирует факты недостижения эффективности использования бюджетного рубля, по возможности стремимся понять причины, повлиявшие на конечный результат, определить, насколько они объективны.

— Какие направления во главе угла при организации проверок, кто имеет право их инициировать?

— Изменение подходов к деятельности и синхронизация работы, в том числе в связи с передачей полномочий по осуществлению муниципального финансового контроля, позволяет нам сконцентрировать внимание в первую очередь на использовании бюджетных средств по объему затраченных ресурсов в рамках консолидированного бюджета, во вторую — это, конечно, обращения Главы региона, Госсовета, прокуратуры, Счетной палаты РФ. К примеру, в 2021 году охватили проверкой реализацию мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы, на что в проверенных периодах направлено более 1,5 млрд рублей. Строительные работы — это зона повышенного внимания.

Если же говорить о Счетной палате, то последние два года мы участвуем с коллегами в мероприятиях по проверке использования средств в отрасли здравоохранения — оказание первичной медицинской помощи (в 2021 году) и выплаты медицинским работникам в период пандемии (в 2020 году). Кстати, под руководством Счетной палаты в этой работе участвуют практически все регионы: проверяем по единой программе, предварительно с нами проводятся обучающие семинары.

Партийная принадлежность не в счет

— Если уж затронули тему взаимодействия, скажите, ведь КСП, можно сказать, детище Госсовета — как происходит взаимодействие с руководством и депутатами парламента? Представители каких фракций партий, представленных в Госсовете, наиболее активны и прибавляют вам работы?

— И председатель КСП, и аудиторы принимают участие во всех мероприятиях, проводимых Государственным Советом. Если тема заседаний связана с финансовыми вопросами, как правило, мы информируем о результатах экспертиз законопроектов, на «круглых столах», проводимых председателем Госсовета либо комитетами, высказываем свою позицию с учетом результатов аудитов (контроля).

Следует отметить, что треть контрольных мероприятий нами планируется именно по поручению Государственного Совета либо представительного органа в муниципалитетах, и в дальнейшем информируем депутатский корпус об их итогах. Большая работа проводится по экспертизе законопроектов либо проектов решений, которые поступают в КСП от законодательных органов. Основные из них — это документы о бюджете.

Мы работаем со всеми депутатами и рассматриваем каждое обращение, поступившее в Палату, независимо от партийной принадлежности. В прошлом году по поручению Государственного Совета было запланировано 13 мероприятий, по 10 из них комитеты рассмотрели отчеты аудиторов КСП. В том числе такие актуальные темы, как обеспечение жильем социальных категорий граждан — детей-сирот, многодетных семей, ветеранов. Государство взяло на себя эти обязательства, и должно обеспечить их выполнение. Рассматривались также отчеты по вопросам здравоохранения, социальной политики и т.д. Так что взаимодействие с депутатами Государственного Совета, а с апреля 2021 года и депутатами муниципалитетов у нас многостороннее и разноплановое.

— Как часто к вам обращается Глава республики с просьбой проверить эффективность тех или иных расходов казны? Можете ли рассказать о результатах некоторых из этих проверок?

— Предложения Главы республики направляются в наш адрес в соответствии со статьей 10 Закона о КСП. Как показывает практика, в большинстве случаев речь идет о проверке бюджетных средств, направляемых на реализацию национальных проектов, мероприятий по отдельным государственным программам. К примеру, Олег Алексеевич инициировал проведение постоянного мониторинга (начиная со 2 квартала 2020 года) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда, представляющего угрозу реке Волге, в рамках заключенного контракта на сумму 1140 млн рублей со сроком реализации до 2023 года по региональному проекту «Оздоровление Волги». В прошлом году охватили проверками учреждения спорта, которые получали оборудование по региональному проекту «Спорт — норма жизни».

ЦИФРА Более 369,8 млн рублей предотвращено и возмещено в 2021 году по результатам мероприятий

В настоящее время проверяем деятельность КУ «Республиканская служба единого заказчика», которое сегодня выступает государственным заказчиком по проектированию и строительству крупных объектов, в том числе в жилищно-коммунальной сфере, осуществляет функцию строительного контроля. Во втором квартале запланированы проверка бюджетных средств на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». О результатах этих проверок обязательно расскажем читателям газеты.

Хотелось бы отметить, что проблемы, которые фиксируются аудиторами по любой проверке, для принятия мер в первую очередь доводятся до Главы региона, при этом в обязательном порядке стараемся предлагать ему наши рекомендации. Наверное, к месту будет напомнить, что именно Олег Алексеевич еще в начале 2021 года стал инициатором централизации полномочий внешнего муниципального финансового контроля с целью повышения уровня эффективности контроля за использованием средств в целом.

И асфальт оказался тоньше…

— Вы упомянули, что средства, выделяемые на национальные проекты, тоже объект вашего внимания? Деньги огромные — не все застрахованы от соблазна откусить от большого пирога…

— Доля расходов в республиканском бюджете за последние два года составляет более 17%. Это приоритетное направление в деятельности КСП и в наш адрес часто поступают обращения с просьбой проверить именно использование средств по нацпроектам. В 2021 году было проверено 8 региональных проектов.

— Выявили финансовое нарушение или нецелевое использование средств — что дальше? Всегда ли удается добиваться возврата этих средств в бюджет?

— За последние три года возврат в казну либо возмещение путем выполнения работ составили 73,3 млн рублей. Однако отдельные финансовые нарушения, к примеру, если они допущены при формировании начальной (максимальной) цены контракта, юридически устранить невозможно. Сложности возникают в случае, когда подрядная организация находится на стадии банкротства.

Так, в прошлом году в ходе контрольного мероприятия по использованию бюджетных средств, направленных на ремонт дорог в городе Алатыре, установлено, что подрядчик ООО «Магистраль» в процессе проведения работ произвел замену отдельных материалов на более дешевые, на участках, где проводился ремонт, образовались провалы. Были демонтированы бетонные столбы, провода отсутствовали. С помощью лабораторных исследований привлеченные специалисты недосчитались одного сантиметра асфальтного покрытия. До сих пор нарушения не устранены, последствия не возмещены. По данному факту материалы были направлены в правоохранительные органы, надеемся, что должностные лица будут привлечены к ответственности и возместят причиненный ущерб.

Со стороны виднее?

— С некоторых пор КСП Чувашии переданы полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю. Есть ли первые результаты эффективности, скажем так, внешнего управления использования бюджетных средств и имущества на местах?

— Напомню, что в 2021 году КСП осуществляла полномочия в 6 муниципалитетах, в текущем году полномочия переданы нам всеми 26 районами и городами. Кроме озвученного предложения Главы региона, передача полномочий была обусловлена изменениями, внесенными в федеральное законодательство, регулирующее вопросы организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований. Для сведения: с 2022 года муниципалитеты в целом высвободили средства (без учета г. Чебоксары) в сумме более 21 млн рублей в год, которые перераспределены на другие актуальные направления.

В 2021 году работа КСП была сконцентрирована на контроле за формированием и исполнением местных бюджетов, изучении и анализе нормотворческой деятельности муниципальных образований в части муниципальных правовых актов, формировании и использовании средств по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», а также деятельности отдельных муниципальных унитарных предприятий и обществ.

В рамках реализации указанных полномочий проведены 51 экспертно-аналитическое мероприятие и 13 контрольных мероприятий. Объем проверенных средств составил более 8670,3 млн рублей. По итогам проведенных мероприятий выявлено 829 нарушений на сумму 516,4 млн рублей, а также 42 случая неэффективного использования средств на сумму 52,8 млн рублей.

— Глава республики Олег Николаев не раз подчеркивал важность централизации в сфере закупок товаров и услуг, в том числе — в целях предупреждения коррупционных правонарушений. По его поручению в республике создан Региональный центр закупок. Стало ли лучше в сфере закупок, видите ли плоды централизации?

— Нарушений, недостатков у муниципальных и государственных заказчиков действительно выявляется много. В отчетном году в ходе проведения 15 контрольных мероприятий осуществлен выборочный аудит в сфере закупок, выявлено 710 нарушений на общую сумму 376,2 млн рублей, или 20,6% от общего объема выявленных нарушений. В то же время сравнительный анализ данных 2021 года с аналогичным периодом позапрошлого года показывает изменения в структуре нарушений, наблюдается их снижение на стадии проведения закупочных процедур и заключения контрактов.

По мнению КСП, делать выводы пока еще рано, процесс централизации требует определенной временной настройки, формирования нормативной базы. Государственные и муниципальные закупки — сфера непростая, требуются особые знания, данной работой должны заниматься профессионалы, уверена, что централизация даст положительный эффект.

Люди ответственные, с характером

— Светлана Ивановна, мне показалось, что у КСП Чувашии — женское лицо. Выявлять нарушения, наказывать, привлекать к ответственности — не совсем, кажется, женское дело… Так получилось или же, не в обиду представителям сильного пола, в контрольно-счетной работе женщины с их внимательностью и скрупулезностью лучше справляются?

— Действительно, 90 процентов нашего коллектива это женщины, профессионально выполняющие свои обязанности, которые готовы работать круглосуточно, не считаясь со своим временем, за что я им очень благодарна.

Развитие системы государственного финансового контроля требует постоянного обновления своих знаний и навыков. Хочу отметить, что, несмотря на расширение задач и увеличение штата Палаты, наши опытные сотрудницы находят время как для повышения уровня своих знаний, так и для обучения молодых кадров. И, надо признать, женщины КСП оказались более мобильными и целеустремленными.

— КСП исполняется четверть века. За эти годы наверняка сложились свои традиции — чем особенно гордитесь? Какие качества своего коллектива вы цените больше всего? Меняются инструменты, формат работы — приходит ли к вам молодежь, удается ли обеспечить преемственность поколений? На кого они, молодые, равняются?

— Быть контролером всегда непросто! Независимость, открытость и гласность — полноценная реализация этих принципов, заложенных в основополагающие законы о деятельности КСО, требует определенного характера. Приятно осознавать, что мы с этой задачей успешно справляемся. Зайдете на наш сайт — получите полную информацию о нас и проделанной нами работе. Кстати, именно полная информация по результатам проверок на сайте КСП добавляет баллы в рейтинг открытости бюджета региона. Стоит отметить, что в 2021 году Контрольно-счетная палата Чувашии признана победителем среди 85 КСО субъектов России по результатам оценки открытости Высшей школой государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова.

Коллектив трудолюбивый и ответственный — для меня это очень ценно. Более трети сотрудников — люди моложе 35 лет. Наши аксакалы — аудиторы Ирина Иракина и Ольга Львова, заместитель председателя Ирина Родионова — «погружают» их в бюджетный процесс и тонкости профессии. Одновременно мы у них, молодых, перенимаем мобильность в пользовании современными инструментами анализа, программными и информационными ресурсами.

В свое время нас научили работать ветераны — председатель КСП Юрий Лаврентьевич Лаврентьев, аудиторы Татьяна Константиновна Фролова и Вадим Кириллович Спиридонов. Особые слова благодарности всем нашим ветеранам, они формировали внешний государственный финансовый контроль в республике, а мы продолжаем его совершенствование.

— Что пожелаете коллегам в канун 25-летия КСП?

— Сегодня мы стремимся быть не только эффективным государственным аудитом, но и стратегическим партнером органам исполнительной власти, помощниками депутатов и обществу. Коллектив содействует справедливому и ответственному государственному управлению, это необходимое условие повышения качества жизни и развития экономики региона.

Нам 25 — мы молоды, энергичны и целеустремленны.

Желаю всем коллегам новых интересных идей, автоматизация процессов пусть освободит время для самого дорогого и важного, всем крепкого здоровья и, конечно же, благополучия.