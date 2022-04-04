Четверть века на страже бюджетных средств

Автор: Николай КоноваловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

25 апреля исполняется 25 лет Контрольно-счетной палате Чувашской Республики.

О ее деятельности, о том, как добиться, чтобы каждый бюджетный рубль был потрачен по назначению и максимально эффективно, в канун юбилея беседуем с председателем КСП Светланой Аристовой.

Каждый рубль на счету

 

— Светлана Ивановна, нашей газете вы не раз давали интервью, тем не менее в самом начале беседы, пожалуйста, разъясните читателям: что контролируете, что считаете?
— Контрольно-счетная палата является независимым внешним финансовым контролером республиканских, а с 2021 года и муниципальных ресурсов. Под ресурсами мы понимаем как средства консолидированного бюджета, так и имущества региона и муниципалитетов. Главная наша задача, конечно же, это контроль за эффективным и результативным использованием бюджетных средств, направляемых из республиканского бюджета, а также содействие повышению эффективности управления государственными ресурсами.
— Из отчета о деятельности палаты за 2021 год с удивлением узнал, что в прошлом году финансовых нарушений вами выявлено больше, чем в 2020 году. И общая сумма этих нарушений превышает чуть ли не в 1,5 раза. В чем причина: в людях корысти вдруг стало больше или же ваша команда лучше сработала?
— Среди причин, которые оказали влияние на увеличение суммы финансовых нарушений, я бы выделила три. Первая — это реализация КСП с 1 апреля 2021 года двух полномочий: внешний государственный финансовый контроль и внешний муниципальный финансовый контроль, соответственно изменился кадровый состав Палаты, и, как следствие, увеличилось в 1,5 раза количество проводимых мероприятий. Вторая — несомненно, существенный рост бюджетных расходов в те периоды, которые мы охватили контролем.

Заместитель председателя КСП Елена Яковлева и Владимир Сярмин обсуждают результаты проверки.

К примеру, в своем выступлении в декабре 2021 года я отмечала, что в 2020 и 2021 годах в регионе был «пик» расходов, связанных с антикризисными программами. И, наконец, причина третья: мы постоянно совершенствуем формы и методы контроля, назначаем проверки бюджетных расходов с учетом более высоких рисков. В последние годы большинство мероприятий проводим в форме аудита, то есть не просто проверки, а анализ данных и соотношение конечного результата, предусмотренного государственными программами, региональными проектами, и затраченного бюджетного рубля.
— Финансовые нарушения — это всегда воровство и хищения?
— Конечно же, нет, более 73 процентов — нарушения, которые связаны с ведением бухгалтерского учета, формированием бюджетной отчетности. Статистика по структуре нарушений сохраняется в течение последних нескольких лет. В отчете о деятельности мы обращаем внимание отдельно на финансовые нарушения, которые действительно имеют более серьезные последствия, — это оплата невыполненных работ или замена материалов на более худшего качества, неправильное формирование НМЦК контракта и, как следствие, необоснованная оплата товаров, работ, услуг по завышенной цене. Вот такие факты, а на них приходится менее 5 процентов всех выявленных нарушений, или 60,8 млн рублей. В дальнейшем контролируем их устранение либо возмещение.

Зоны повышенного внимания

 

— Исходя из практики аудита КСП — где вы видите самые слабые звенья в обеспечении эффективного расходования бюджетных средств?
— Контрольно-счетная палата неоднократно обращала внимание на нарушения, выявляемые на всех стадиях государственных и муниципальных закупок. Представляемые муниципалитетам межбюджетные трансферты, которые в последние годы существенно возросли, мы проверяем во взаимосвязи с конечным результатом — не просто купили жилье детям-сиротам, а фактически предоставили его. Кроме того, отвечаем на вопросы: «Захотели ли там жить дети?», приобрели оборудование в школы — «А используется ли оно в образовательном процессе?» Контрольно-счетная палата в отдельных аудитах фиксирует факты недостижения эффективности использования бюджетного рубля, по возможности стремимся понять причины, повлиявшие на конечный результат, определить, насколько они объективны.

— Какие направления во главе угла при организации проверок, кто имеет право их инициировать?
— Изменение подходов к деятельности и синхронизация работы, в том числе в связи с передачей полномочий по осуществлению муниципального финансового контроля, позволяет нам сконцентрировать внимание в первую очередь на использовании бюджетных средств по объему затраченных ресурсов в рамках консолидированного бюджета, во вторую — это, конечно, обращения Главы региона, Госсовета, прокуратуры, Счетной палаты РФ. К примеру, в 2021 году охватили проверкой реализацию мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы, на что в проверенных периодах направлено более 1,5 млрд рублей. Строительные работы — это зона повышенного внимания.

Если же говорить о Счетной палате, то последние два года мы участвуем с коллегами в мероприятиях по проверке использования средств в отрасли здравоохранения — оказание первичной медицинской помощи (в 2021 году) и выплаты медицинским работникам в период пандемии (в 2020 году). Кстати, под руководством Счетной палаты в этой работе участвуют практически все регионы: проверяем по единой программе, предварительно с нами проводятся обучающие семинары.

Партийная принадлежность не в счет

 

— Если уж затронули тему взаимодействия, скажите, ведь КСП, можно сказать, детище Госсовета — как происходит взаимодействие с руководством и депутатами парламента? Представители каких фракций партий, представленных в Госсовете, наиболее активны и прибавляют вам работы?
— И председатель КСП, и аудиторы принимают участие во всех мероприятиях, проводимых Государственным Советом. Если тема заседаний связана с финансовыми вопросами, как правило, мы информируем о результатах экспертиз законопроектов, на «круглых столах», проводимых председателем Госсовета либо комитетами, высказываем свою позицию с учетом результатов аудитов (контроля).

Сотрудники отдела по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля разрабатывают рекомендации по итогам проверки.

Следует отметить, что треть контрольных мероприятий нами планируется именно по поручению Государственного Совета либо представительного органа в муниципалитетах, и в дальнейшем информируем депутатский корпус об их итогах. Большая работа проводится по экспертизе законопроектов либо проектов решений, которые поступают в КСП от законодательных органов. Основные из них — это документы о бюджете.
Мы работаем со всеми депутатами и рассматриваем каждое обращение, поступившее в Палату, независимо от партийной принадлежности. В прошлом году по поручению Государственного Совета было запланировано 13 мероприятий, по 10 из них комитеты рассмотрели отчеты аудиторов КСП. В том числе такие актуальные темы, как обеспечение жильем социальных категорий граждан — детей-сирот, многодетных семей, ветеранов. Государство взяло на себя эти обязательства, и должно обеспечить их выполнение. Рассматривались также отчеты по вопросам здравоохранения, социальной политики и т.д. Так что взаимодействие с депутатами Государственного Совета, а с апреля 2021 года и депутатами муниципалитетов у нас многостороннее и разноплановое.
— Как часто к вам обращается Глава республики с просьбой проверить эффективность тех или иных расходов казны? Можете ли рассказать о результатах некоторых из этих проверок?
— Предложения Главы республики направляются в наш адрес в соответствии со статьей 10 Закона о КСП. Как показывает практика, в большинстве случаев речь идет о проверке бюджетных средств, направляемых на реализацию национальных проектов, мероприятий по отдельным государственным программам. К примеру, Олег Алексеевич инициировал проведение постоянного мониторинга (начиная со 2 квартала 2020 года) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда, представляющего угрозу реке Волге, в рамках заключенного контракта на сумму 1140 млн рублей со сроком реализации до 2023 года по региональному проекту «Оздоровление Волги». В прошлом году охватили проверками учреждения спорта, которые получали оборудование по региональному проекту «Спорт — норма жизни».

ЦИФРА

Более 369,8 млн рублей предотвращено и возмещено в 2021 году по результатам мероприятий

В настоящее время проверяем деятельность КУ «Республиканская служба единого заказчика», которое сегодня выступает государственным заказчиком по проектированию и строительству крупных объектов, в том числе в жилищно-коммунальной сфере, осуществляет функцию строительного контроля. Во втором квартале запланированы проверка бюджетных средств на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». О результатах этих проверок обязательно расскажем читателям газеты.
Хотелось бы отметить, что проблемы, которые фиксируются аудиторами по любой проверке, для принятия мер в первую очередь доводятся до Главы региона, при этом в обязательном порядке стараемся предлагать ему наши рекомендации. Наверное, к месту будет напомнить, что именно Олег Алексеевич еще в начале 2021 года стал инициатором централизации полномочий внешнего муниципального финансового контроля с целью повышения уровня эффективности контроля за использованием средств в целом.

И асфальт оказался тоньше…

 

— Вы упомянули, что средства, выделяемые на национальные проекты, тоже объект вашего внимания? Деньги огромные — не все застрахованы от соблазна откусить от большого пирога…
— Доля расходов в республиканском бюджете за последние два года составляет более 17%. Это приоритетное направление в деятельности КСП и в наш адрес часто поступают обращения с просьбой проверить именно использование средств по нацпроектам. В 2021 году было проверено 8 региональных проектов.
— Выявили финансовое нарушение или нецелевое использование средств — что дальше? Всегда ли удается добиваться возврата этих средств в бюджет?
— За последние три года возврат в казну либо возмещение путем выполнения работ составили 73,3 млн рублей. Однако отдельные финансовые нарушения, к примеру, если они допущены при формировании начальной (максимальной) цены контракта, юридически устранить невозможно. Сложности возникают в случае, когда подрядная организация находится на стадии банкротства.
Так, в прошлом году в ходе контрольного мероприятия по использованию бюджетных средств, направленных на ремонт дорог в городе Алатыре, установлено, что подрядчик ООО «Магистраль» в процессе проведения работ произвел замену отдельных материалов на более дешевые, на участках, где проводился ремонт, образовались провалы. Были демонтированы бетонные столбы, провода отсутствовали. С помощью лабораторных исследований привлеченные специалисты недосчитались одного сантиметра асфальтного покрытия. До сих пор нарушения не устранены, последствия не возмещены. По данному факту материалы были направлены в правоохранительные органы, надеемся, что должностные лица будут привлечены к ответственности и возместят причиненный ущерб.

Со стороны виднее?

 

— С некоторых пор КСП Чувашии переданы полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю. Есть ли первые результаты эффективности, скажем так, внешнего управления использования бюджетных средств и имущества на местах?
— Напомню, что в 2021 году КСП осуществляла полномочия в 6 муниципалитетах, в текущем году полномочия переданы нам всеми 26 районами и городами. Кроме озвученного предложения Главы региона, передача полномочий была обусловлена изменениями, внесенными в федеральное законодательство, регулирующее вопросы организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований. Для сведения: с 2022 года муниципалитеты в целом высвободили средства (без учета г. Чебоксары) в сумме более 21 млн рублей в год, которые перераспределены на другие актуальные направления.
В 2021 году работа КСП была сконцентрирована на контроле за формированием и исполнением местных бюджетов, изучении и анализе нормотворческой деятельности муниципальных образований в части муниципальных правовых актов, формировании и использовании средств по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», а также деятельности отдельных муниципальных унитарных предприятий и обществ.
В рамках реализации указанных полномочий проведены 51 экспертно-аналитическое мероприятие и 13 контрольных мероприятий. Объем проверенных средств составил более 8670,3 млн рублей. По итогам проведенных мероприятий выявлено 829 нарушений на сумму 516,4 млн рублей, а также 42 случая неэффективного использования средств на сумму 52,8 млн рублей.
— Глава республики Олег Николаев не раз подчеркивал важность централизации в сфере закупок товаров и услуг, в том числе — в целях предупреждения коррупционных правонарушений. По его поручению в республике создан Региональный центр закупок. Стало ли лучше в сфере закупок, видите ли плоды централизации?
— Нарушений, недостатков у муниципальных и государственных заказчиков действительно выявляется много. В отчетном году в ходе проведения 15 контрольных мероприятий осуществлен выборочный аудит в сфере закупок, выявлено 710 нарушений на общую сумму 376,2 млн рублей, или 20,6% от общего объема выявленных нарушений. В то же время сравнительный анализ данных 2021 года с аналогичным периодом позапрошлого года показывает изменения в структуре нарушений, наблюдается их снижение на стадии проведения закупочных процедур и заключения контрактов.
По мнению КСП, делать выводы пока еще рано, процесс централизации требует определенной временной настройки, формирования нормативной базы. Государственные и муниципальные закупки — сфера непростая, требуются особые знания, данной работой должны заниматься профессионалы, уверена, что централизация даст положительный эффект.

Люди ответственные, с характером

 

— Светлана Ивановна, мне показалось, что у КСП Чувашии — женское лицо. Выявлять нарушения, наказывать, привлекать к ответственности — не совсем, кажется, женское дело… Так получилось или же, не в обиду представителям сильного пола, в контрольно-счетной работе женщины с их внимательностью и скрупулезностью лучше справляются?
— Действительно, 90 процентов нашего коллектива это женщины, профессионально выполняющие свои обязанности, которые готовы работать круглосуточно, не считаясь со своим временем, за что я им очень благодарна.
Развитие системы государственного финансового контроля требует постоянного обновления своих знаний и навыков. Хочу отметить, что, несмотря на расширение задач и увеличение штата Палаты, наши опытные сотрудницы находят время как для повышения уровня своих знаний, так и для обучения молодых кадров. И, надо признать, женщины КСП оказались более мобильными и целеустремленными.
— КСП исполняется четверть века. За эти годы наверняка сложились свои традиции — чем особенно гордитесь? Какие качества своего коллектива вы цените больше всего? Меняются инструменты, формат работы — приходит ли к вам молодежь, удается ли обеспечить преемственность поколений? На кого они, молодые, равняются?
— Быть контролером всегда непросто! Независимость, открытость и гласность — полноценная реализация этих принципов, заложенных в основополагающие законы о деятельности КСО, требует определенного характера. Приятно осознавать, что мы с этой задачей успешно справляемся. Зайдете на наш сайт — получите полную информацию о нас и проделанной нами работе. Кстати, именно полная информация по результатам проверок на сайте КСП добавляет баллы в рейтинг открытости бюджета региона. Стоит отметить, что в 2021 году Контрольно-счетная палата Чувашии признана победителем среди 85 КСО субъектов России по результатам оценки открытости Высшей школой государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова.
Коллектив трудолюбивый и ответственный — для меня это очень ценно. Более трети сотрудников — люди моложе 35 лет. Наши аксакалы — аудиторы Ирина Иракина и Ольга Львова, заместитель председателя Ирина Родионова — «погружают» их в бюджетный процесс и тонкости профессии. Одновременно мы у них, молодых, перенимаем мобильность в пользовании современными инструментами анализа, программными и информационными ресурсами.
В свое время нас научили работать ветераны — председатель КСП Юрий Лаврентьевич Лаврентьев, аудиторы Татьяна Константиновна Фролова и Вадим Кириллович Спиридонов. Особые слова благодарности всем нашим ветеранам, они формировали внешний государственный финансовый контроль в республике, а мы продолжаем его совершенствование.
— Что пожелаете коллегам в канун 25-летия КСП?
— Сегодня мы стремимся быть не только эффективным государственным аудитом, но и стратегическим партнером органам исполнительной власти, помощниками депутатов и обществу. Коллектив содействует справедливому и ответственному государственному управлению, это необходимое условие повышения качества жизни и развития экономики региона.
Нам 25 — мы молоды, энергичны и целеустремленны.
Желаю всем коллегам новых интересных идей, автоматизация процессов пусть освободит время для самого дорогого и важного, всем крепкого здоровья и, конечно же, благополучия.

Опубликовано: 22 апреля 2022 г.


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