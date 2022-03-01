Должники за тепло могут получить освобождение от пени

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» запустил традиционную акцию «Весна – тают пени!» Ее участники могут погасить долги за тепло и горячую воду на льготных условиях. При погашении долгов до 31 мая 2022 года клиенты будут освобождены от начисленной суммы пени.

В акции могут принять участие жители Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска, получающие квитанции за указанные услуги напрямую от «Т Плюс».

Акция не распространяется на горожан, у которых задолженность взыскана или взыскивается в судебном порядке.

Подробную информацию об акции можно узнать на сайте https://chuvashia.esplus.ru.

Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Организатор акции – АО «ЭнергосбыТ Плюс». Подробности акции – на chuvashia.esplus.ru