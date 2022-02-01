Будущий речной порт. Чебоксары, 5 августа 1982 года

«Пройдут годы, и бетонированные берега у Чебоксар станут сооружениями истории. Будут ли потомки так же восхищаться делом рук людей ХХ века, как мы восхищаемся творениями предков?» — писал учитель Тихомиров в июле 1982 года.

Вопрос этот был вполне уместен — будущий речной порт в то время представлял собой огромную строительную площадку. Давайте и мы посмотрим, что же там происходило. В левой части фотографии внимание привлекает огромный песчаный холм, который уже скрыл первый этаж Успенской церкви, но о нем мы поговорим позже. Далее, через всю фотографию, по бывшей улице Союзной, пересекая бывшую же Красную площадь, тянется нечто змеевидное — это дюкер — «трубопровод большого диаметра для подачи пульпы от мощного земснаряда».

К этому времени окончательно отказались от создания второго искусственного водоема, и было решено долину Кайбулки замыть грунтом и застроить, оставив водоспуск. Справа на первом плане мы видим водное пространство — сюда и перекачивается пульпа (песок, смешанный с водой), а бетонная стена, ее огораживающая, — это несостоявшийся пешеходный мостик, вдоль которого сегодня стоят домики «Города мастеров». И везде уже лежат трубы для того самого «водоспуска», в которые скоро упрячут речку. Кстати, слева на первом плане мы видим нечто арматурно-бетонное — с этого места и начнется дамба, связывающая город с набережной, но до этого еще пройдет лет пятнадцать.

Справа огороженная причальной стенкой будущая площадь Речников, где на месте нынешнего жилого комплекса «Альбатрос» строится складское помещение для грузового порта. Людей, которые первоначально проектировали речной порт, как-то не волновали мысли о красоте города, иначе они не разместили бы здесь грузовой порт. Но все обошлось — грузовой порт решили строить в Новочебоксарске.

Ну а в центре фотографии, кроме пристаней городской переправы, мы видим четыре дебаркадера, из них три — это грузопассажирский, туристический и скоростных линий, и еще один (самый левый) был отдан под ремонтные мастерские, ведь все «трамвайчики», «Ракеты» и «Метеоры» местных линий оставались зимовать здесь.

Вот тут и должен был пройти пешеходный мостик над «восточной плотиной». Но строилась уже не плотина — бетонная перегородка, так как воды здесь никогда не будет. Ну да хватит о бетоне, когда еще он станет «сооружением истории», посмотрим на «творения предков».

По центру слева стоят дом причта Воскресенской церкви и сама церковь. Сооружения древней некуда — середина XVIII века. А вот трехэтажное здание выше церкви — это чебоксарская школа № 3, построенная в 1935 году. Тоже уже история. В то время в городе не было «номерных» средних школ, были «именные» — имени А. Бубнова (нарком просвещения), имени М. Горького и эта, носившая имя Н. Крупской. В 1936 году были построены еще две школы: имени М. Калинина и имени С. Кирова. Всего пять. В 1937 году строится еще одна школа «на углу улиц Володарского и Ленинградская» (нынче «Перекресток»), которой присвоили шестой порядковый номер.

С тех пор и появились в городе школы по номерам, но к школам, ранее названным в честь известных людей, после номера всегда добавлялось «имени того-то». В 1939 году открылась самая большая на то время школа № 7 (здание по адресу: площадь Республики, 2). Ну и на горизонте видны дома поселка Текстильщиков и Дворец культуры имени П.П. Хузангая — тоже уже почти история.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова