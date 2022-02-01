Продукция «Ядринмолоко» получила признание на международном уровне

За вкус и качество — «золото»

На крупнейшей мировой выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо-2022», которая на днях завершилась в Москве, молочная продукция «Ядринмолоко» удостоилась высшей оценки профессионалов отрасли. Сразу три полезных продукта под молочной маркой «Наша корова» получили золотые медали и дипломы лауреата этой престижной выставки.

Продукция «Ядринмолоко» уже много лет ежегодно участвует в «Продэкспо» и неизменно завоевывает высокие награды. В этот раз медаль высшей пробы Министерства сельского хозяйства России и Россельхознадзора удостоились молоко питьевое пастеризованное, обогащенное витамином D3 и кальцием, жирностью 2,5%, сметана жирностью 20% и масло сливочное крестьянское жирностью 72,5%. «Золото» присудили за высокие показатели вкуса и безопасности молочных продуктов с хорошо всем знакомой коровой на упаковке.

Если ядринская сметана и масло в представлении не нуждаются (покупатели неоднократно отмечали их вкус и качество), то молоко, обогащенное «солнечным» витамином D3 и кальцием, — новинка молзавода, она появилась в широком ассортименте «Ядринмолоко» прошлой осенью. И сразу получила такую высокую оценку на международном уровне. «Солнечное молоко из солнечной Чувашии» — так отзываются о новинке производители. Оно полезно вдвойне: содержащиеся в нем витамины насыщают организм энергией и укрепляют здоровье. «Солнечное» молоко, кстати, уже можно приобрести в розничных магазинах и сети «Перекресток», вскоре оно появится и во всех остальных магазинах города.

Весомые награды престижной выставки мирового масштаба «Продэкспо» снова подтвердили высокий уровень продукции «Ядринмолоко». Безопасность, забота о здоровье покупателей и безупречное качество для предприятия всегда были превыше всего. Именно это и делает молочные продукты «Ядринмолоко» особенными.