​Со 2 по 6 февраля в Чувашском театре оперы и балета пройдет​ Фестиваль чувашской музыки

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

О богатстве музыкальной культуры чувашского края можно говорить бесконечно. Масштабные симфонические полотна и инструментальные пьесы, камерная вокальная лирика и колоритные народные песни, самобытные оперы и балеты… Для того, чтобы почувствовать дыхание родной республики, нужно совсем немного: отложить будничные дела, взять с собой друзей и отправиться в Чувашский государственный театр оперы и балета на фестиваль чувашской музыки!
Фестиваль чувашской музыки – это уникальная возможность приобщиться к национальному искусству, оценить неповторимость и самобытность культуры, не самой древней, но, безусловно, одной из самых интересных.

Программа фестиваля​ будет отличаться стилевым и жанровым разнообразием. Гала-концерт порадует зрителей яркими​ вокальными, хореографическими и инструментальными​ номерами​ национальных авторов.

Специальная гостья​ —​ народная артистка Чувашии Августа УЛЯНДИНА.​

Программа Фестиваля чувашской музыки:

  • 2 февраля – опера Ф. Васильева «Шывармань»
  • 3 февраля – балет Ф. Васильева «Сарпиге»
  • 5 февраля – опера Г. Хирбю «Нарспи»​
  • 6 февраля – заключительный Гала-концерт


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