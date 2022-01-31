​Со 2 по 6 февраля в Чувашском театре оперы и балета пройдет​ Фестиваль чувашской музыки

О богатстве музыкальной культуры чувашского края можно говорить бесконечно. Масштабные симфонические полотна и инструментальные пьесы, камерная вокальная лирика и колоритные народные песни, самобытные оперы и балеты… Для того, чтобы почувствовать дыхание родной республики, нужно совсем немного: отложить будничные дела, взять с собой друзей и отправиться в Чувашский государственный театр оперы и балета на фестиваль чувашской музыки!

Фестиваль чувашской музыки – это уникальная возможность приобщиться к национальному искусству, оценить неповторимость и самобытность культуры, не самой древней, но, безусловно, одной из самых интересных.

Программа фестиваля​ будет отличаться стилевым и жанровым разнообразием. Гала-концерт порадует зрителей яркими​ вокальными, хореографическими и инструментальными​ номерами​ национальных авторов.

Специальная гостья​ —​ народная артистка Чувашии Августа УЛЯНДИНА.​

Программа Фестиваля чувашской музыки: