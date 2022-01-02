На строительстве жилого дома по улице Афанасьева в Чебоксарах погиб человек

В минувший понедельник при разгрузке строительных материалов с подъемного крана на высоте 15-го этажа сорвался и упал вниз 42-летний стропальщик. Он скончался на месте происшествия. СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, на прошлой неделе в Чебоксарах также на строительстве многоквартирного дома на 26-летнего монтажника обрушился бетонный лестничный марш (при его спуске через лифтовую шахту), травмы оказались не совместимы с жизнью.