Будущие речной порт и площадь Речников. Чебоксары, 12 марта 1981 года

Давайте мысленно «отрежем» правую и левую сторону фотографии. В центре останется пространство, даже отдаленно не напоминающее обжитое. Такой вид, скорее всего, имел берег Волги около Новочебоксарска, где только-только начала работу ГЭС. Но «городу-спутнику» было всего лет двадцать, а исчезнувшим чебоксарским улицам — гораздо больше.

В общем, «Большая волжская вода вошла в город, покрыв пространство восточнее бывшей Союзной улицы…» — это слова из январского номера «Советской Чувашии» за 1981 год. Но это была еще не вся вода — «…недалек тот день, когда начнется весенний паводок. Уровень воды поднимется еще на два метра и сохранится на отметке 63 метра. Навечно уйдут под воду бывшая Красная площадь и прилегающая к ней территория» — это уже февральский номер газеты.

Навечно — обреченность какая-то звучит в словах. Но не всей «прилегающей территории» была уготована такая участь. «Среди улиц, попадающих полностью или частично в зону затопления, находится одна из древних городских магистралей — улица Калинина. Приметным строением на ней была Воскресенская церковь с двухэтажным домом для причта. Дом в церковной ограде уже в наше время привлек внимание историков архитектуры и взят вместе с церковью под охрану государства, как оригинальное, высокохудожественное произведение. Недавно дом реставрирован. Восстанавливается и церковь. Когда в город войдет большая вода Чебоксарского моря, эти памятники старины окажутся на берегу, на территории речного порта, напоминая гостям города о далекой его истории» — писала наша газета еще в январе 1979 года.

На фотографии в правом углу мы видим отреставрированный дом причта и пока еще полуразрушенную Воскресенскую церковь — они и стояли на улице Калинина. Но вот сегодня «древней магистрали» в этой части города нет — церковь оказалась на территории речного порта, а недалеко от нее проходит улица Сергия Радонежского, которая начинается на месте земляных холмов в правом нижнем углу фотографии. Назвать часть улицы Калинина именем Сергия Радонежского — об этом, в начале 1980-х годов, и подумать не могли, но «…речной вокзал, каскад высотных жилых домов…» — это планы, о которых рассказала газета в марте 1981 года, и воплощение которых мы можем видеть сегодня.

Все это хорошо, но с приходом большой воды начались и проблемы. Январь 1981 года — «Гидростроители должны снять подтапливаемые мосты, убрать со дна культурный слой, накопившийся за столетия (это необходимо в санитарных целях). Между тем, каких либо признаков, что они собираются это сделать, пока нет. А время-то уходит…».

Не улучшилась картина и в феврале — «Гидростроители, к сожалению, не выполнили задачи по подготовке Чебоксарского залива к затоплению. Остались невывезенными около 140 тысяч кубометров грунта и не произведена очистка затапливаемой части русел Чебоксарки и Кайбулки. Все эти работы должны быть выполнены в ближайшее время».

Казалось бы — все, но тут на помощь пришел землечерпательный агрегат, в просторечии — драга, которая, дождавшись весеннего подъема воды, за короткое время все прочистила, и теперь осталось только ждать, когда в акватории порта появятся дебаркадеры и грузовые причалы. Вот она на фотографии. Солидный агрегат, а дата съемки — 30 апреля 1981 года.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова