Вурнарский мясокомбинат: модернизация продолжается

Качество, проверенное временем

Черно-пестрые телочки нежатся на соломенной подстилке в новеньком, только что отстроенном помещении. В прежних старых телятниках условия были неважные, стесненные, что в определенной мере сказывалось на развитии молодняка. А ведь ему со временем пополнять основное молочное стадо животноводческого цеха АО «Вурнарский мясокомбинат», чтобы давать молоко и такой же, как сейчас они, приплод.

Новый телятник на 400 с лишним голов — очередная новостройка в Малдыкасинском животноводческом комплексе крупнейшего в Чувашии агрохолдинга. Состоявшаяся здесь в конце минувшей недели церемония открытия нового помещения с участием вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова стала подтверждением верности избранного руководством холдинга пути — на модернизацию и развитие производства, его расширение. А в основе этого — дальновидная политика менеджмента, постоянное стремление к совершенствованию всего коллектива, что стало условием превращения АО «Вурнарский мясокомбинат» в одно из крупнейших высокоэффективных предприятий АПК Чувашии. Здесь ведется системная работа по укреплению производственной базы, обновлению технологий. А при обновлении базы содержания животных применяются экономичные подходы. По данным зоотехника-селекционера Людмилы Васильевой, поголовье в трех старых телятниках обслуживали шесть человек, а в новом помещении требуется всего лишь один.

Но это не означает, что людям приходится увольняться — работа на животноводческом комплексе всегда найдется.

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии: «В планах АПК всей республики — увеличение продуктивности молочного стада.

И чтобы добиваться этого, надо обновлять, модернизировать животноводческую базу таким образом, как это делается в Вурнарском агрохолдинге. Здесь высокоэффективно, грамотно занимаются выращиванием высокопродуктивного молочного скота, каждый год строят новые удобные помещения. В целом по республике в племенном деле ставятся большие задачи. В частности, намечено открыть геномную лабораторию, где можно будет с рождения узнать все данные о теленке.

В планах также лаборатории по проверке качества кормов и молока. Пока ни в одном регионе нет такого, чтобы имелись все три таких лаборатории».

Выступая на церемонии открытия телятника, президент агрохолдинга «Вурнарский мясокомбинат» Юрий Попов подчеркнул, что без инвестиций у сельского хозяйства нет будущего. Причем инвестировать надо комплексно — в строительство и реконструкцию телятников, коровников, производство кормов, в техническое перевооружение.

Новые животноводческие помещения в агрохолдинге открываются с завидной регулярностью. В 2016 году запущен коровник на 1000 голов, а год спустя сдан в эксплуатацию еще один на 500 голов в придачу с телятником на 400 голов. Тогда же во время открытия новостроек руководство холдинга озвучило планы по доведению молочного поголовья до 2000 голов. И планы эти полностью выполнены — на фермах агрохолдинга в настоящее время насчитывается более 2035 высокопродуктивных буренок. А общая численность крупного рогатого скота увеличилась до 5050 голов. На высоком уровне ведется племенная работа. Постоянно обновляется дойное поголовье, повышается его продуктивность. Это достигается благодаря специалистам-зоотехникам высокой квалификации, Людмила Васильева — одна из них. Другой фактор роста продуктивности — высококачественная кормовая база. На предприятии действует собственный комбикормовый завод.

Сейчас ежедневно на фермах надаивают в среднем 40 тонн молока. Цель животноводов — довести его среднегодовое производство до 14 тыс. тонн. И к этой цели они успешно двигаются. Не далее как в конце мая нынешнего года в животноводческом городке в Малдыкасах также торжественно был открыт коровник на 440 голов сметной стоимостью 105 млн рублей. В церемонии открытия участвовал Глава Чувашии Олег Николаев. Всего лишь год потребовался руководству агрохолдинга, чтобы сделать этот очередной шаг в обновлении своей животноводческой базы. Коровник оснащен доильным залом на шесть скотомест с самым современным оборудованием.

Цифра Более 100 млн рублей ежегодно холдинг инвестирует в свою сельскохозяйственную отрасль.

Новые современные животноводческие помещения — это не просто комфортные высокотехнологичные условия труда людей. Условия содержания коров, их высокие племенные показатели — это еще и важный фактор для получения от них высококачественного молока. Когда вы покупаете молоко Ядринского молочного завода, знайте, что среди его продукции — поступающее с ферм Вурнарского мясокомбината молоко. И оно давно зарекомендовало себя в числе наиболее востребованных. Генеральный директор АО «Вурнарский мясокомбинат» Николай Аливанов в ходе церемонии открытия помещения произнес любопытную фразу: «В Татарстане нефть «черное золото», а у нас молоко «белое золото». И вправду: если по-настоящему заниматься молочным производством, как это делается на мясокомбинате, то в убытке никогда не останешься, а вот благополучие финансовое себе обеспечишь.

Ну а мясные деликатесы и полуфабрикаты из Вурнар знают не только в Чувашии, но и далеко за ее пределами. Нижний Новгород, Ульяновск, Казань, Московская, Кировская области — вот далеко не вся география продажи продукции Вурнарского мясокомбината. Каждое утро распахивают двери более 90 фирменных магазинов комбината. Покупатели с порога ощущают ароматы доставленных прямо из цехов изделий. На сегодня здесь выпускается более 170 наименований продукции — сырокопченой, полукопченой, вареной, ветчины, полуфабрикатов, сосисок. Большим спросом пользуется «вурнарская тушенка», свежий фарш, жиры. Девиз предприятия — «Качество, проверенное временем!». Ведь в 2022 году Вурнарскому мясокомбинату исполнится 65 лет.

Обороты предприятия нарастают с каждым годом. В 2020-м выручка составила 1,62 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом мясокомбинат на 4% увеличил реализацию колбасных изделий, что закономерно — покупают то, что пользуется спросом ввиду высокого качества. Действующие производственные мощности комбината позволяют выпускать за смену до 20 тонн колбасных и деликатесных изделий, до 7 тонн полуфабрикатов и до 13 тысяч условных банок консервов, хранить единовременно более 150 тонн мяса.

Ежегодно предприятие представляет свою продукцию на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве, завоевывая медали самых высоких достоинств. Нынешняя «Золотая осень» не стала исключением.

Золотая медаль «Золотой осени – 2021»

Ветчина из свинины «Венская», сосиски «Особенные», сервелат «Российский» в/к, «Докторская» вареная, национальное запеченное изделие из говядины и свинины «Шартан «Вурнарский», салями «Дольче Вита» с/к, колбаски с/к «К пиву», консервы мясные кусковые «Говядина тушеная» в/с, консервы мясные кусковые «Свинина тушеная» в/с.

«Серебро» колбаса «Прима» вареная

Залог высокого качества мясной продукции комбината — собственное сырье, современные технологии, высокая квалификация персонала. По данным генерального директора Николая Аливанова, свининой предприятие «закрывает» свои потребности полностью — работают два собственных крупных свинокомплекса, поставляющих сырье на переработку сразу после забоя животных, что, безусловно, сказывается на высоком качестве продукции. Говядина поступает также с собственных ферм, недостающую закупают у населения по всей республике, обеспечивая, в свою очередь, хозяевам личных подворий сбыт сырья.

Аграрное направление мясокомбинат начал осваивать 15 лет назад. В то время в Вурнарском и соседнем Шумерлинском районах было много необрабатываемых земель. Комбинат начал их брать в аренду и затем оформлять в собственность. И в течение непродолжительного времени пашня заработала с новой силой, принося урожай зерна, кормовых культур. Вурнарский мясокомбинат первым в республике взялся за возрождение выращивания «царицы полей» — кукурузы, которая занимает в рационе животных весомую долю, заметно влияя на продуктивность. Создан мощный технический парк, оснащенный современными комбайнами, тракторами.

На предприятии на постоянной и плановой основе ведется модернизация и реконструкция существующих основных фондов, вводятся новые производственные мощности. Большое внимание уделяется кадровой политике, подбору персонала. Расширяя производство и увеличивая выпуск вырабатываемой продукции, предприятие создает дополнительные рабочие места. Руководство предприятия заботится о своем коллективе, создавая гарантированную социальную защиту и улучшая условия труда и быта. Поэтому сегодня АО «Вурнарский мясокомбинат» — это коллектив профессионалов, любящих свое дело.

Неоценимо значение предприятия в экономике района. Здесь трудится более 600 человек, средняя зарплата в 2020 году составила около 30 тыс. рублей в месяц, увеличилась на 7% к уровню предыдущего года. Агрохолдинг «Вурнарский мясокомбинат» является одним из ведущих бюджетообразующих субъектов. За 2020 год предприятием уплачено налогов в бюджеты всех уровней на сумму более 200 млн рублей. При этом не допускается просроченной задолженности по платежам.

Есть такая поговорка: «Идти на работу, как на праздник». Открытие нового телятника Юрий Попов назвал очередным праздником в истории предприятия. Наверное, так оно и есть — настоящие плоды труда людей создаются, когда они испытывают от него радость и удовольствие. Как работники Вурнарского мясокомбината.