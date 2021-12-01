Кружево народных мелодий

В минувший четверг в Чебоксарах состоялся гала-концерт II Республиканского конкурса «Звучи, мотив народный!» на лучшее исполнение обработки народной мелодии, объединивший талантливых юных исполнителей музыкальных школ и домов творчества.

Инициатором конкурса при поддержке Управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары и Союза композиторов республики выступила Чебоксарская детская школа искусств № 2. Музыкальный проект в этом году поддержала и культурно-просветительская организация «Арт-Академия», учредив специальные призы для каждой представленной номинации.

По понятным причинам сам конкурс прошел в заочном формате. Заявки по электронной почте вместе с видеозаписями своих выступлений прислали участники из разных уголков Чувашии, а также артисты из Дагестана, Татарстана и Луганской народной республики. По словам члена жюри, заслуженного работника культуры Чувашии Назыра Гараева, оценивались работы юных музыкантов по десятибалльной шкале. Судьи учитывали уровень владения музыкальным инструментом, обращали внимание не только на технику, но и смотрели на выразительность исполнения музыкального произведения. Не последнюю роль в оценке музыкантов играл артистизм во время выступления.

Лучшие музыкальные номера юные артисты показывали на сцене Чебоксарской детской школы искусств № 2. «Приятно видеть, что конкурс развивается, с каждым годом растет число участников. У самых молодых музыкантов есть возможность выступить на этой сцене и получить свои призы», — напутствовала ребятишек директор чебоксарской детской школы искусств № 2 Марина Крыжайкина.

Подобный конкурс проходит в республике уже второй раз. Собираются на такие выступления самые талантливые детишки в возрасте от семи лет и старше. Среди них и ученица третьего класса средней школы № 54 Яна Григорьева, получившая диплом лауреата 1 степени. «Я три года уже занимаюсь фортепиано, и ради интереса пробовала себя в игре на укулеле, — делится впечатлениями юная пианистка. — Мне взрослые часто говорят, что музыкальные инструменты улучшают мелкую моторику, я и сама заметила, что стала лучше понимать математику, когда занялась фортепиано. Мечтаю, когда вырасту, стать архитектором или дизайнером».

По словам мамы, по совместительству преподавателя фортепиано Марины Разумовой, Яна часто занимает призовые места не только на республиканских конкурсах, но и всероссийских, продолжая упорно оттачивать свое мастерство, как в музыкальной школе, так и дома.

Восходящими звездочками вечера стали юные артисты фортепианного ансамбля «Нотное кружево» Екатерина Александрова и Мария Никитина, сыгравшие в четыре руки произведение Г. Максимова «Аса ил?» (воспоминание). В номинации «Инструментальное творчество» они стали не только лауреатами 1 степени, но и обладателями специального приза за исполнительское мастерство и артистизм. Перед концертом школьницы рассказали, что занимаются музыкой уже шесть лет и, несмотря на то, что к выступлениям на сцене уже привыкли, к конкурсу подошли основательно и готовились несколько месяцев.

Видеозаписи выступлений участников из других регионов показали на большом экране. Бурные аплодисменты зрителей достались Шахмару Гурбанову из Республики Дагестан, Хасану Марданшину и Амиру Сунгатову из Республики Татарстан, ставшим лауреатами 1 степени. Сами музыканты принять участие в гала-концерте не смогли, но свои призы и дипломы в ближайшее время получат по почте.