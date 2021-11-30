В Новочебоксарской спортшколе олимпийского резерва № 4 открылся физкультурно-спортивный комплекс

Тренажер с клюшкой

После реконструкции в здании не работавшей много лет компрессорной станции появились спортзалы с современными тренажерами. А по соседству, под открытым небом оборудована многофункциональная игровая площадка. Теперь юные спортсмены смогут тренироваться в отличных условиях!

…Пока за окном капал непривычный для начала зимы дождик, внутри нового комплекса кипела активная спортивная жизнь. Приехав домой после неудачной выездной серии в рамках первенства ВХЛ, хоккеисты «Сокола» занимались в тренажерном зале. Молодые ребята пребывали в культурном шоке от увиденного современного оборудования и с удовольствием отрабатывали технику броска и передачи на интерактивном хоккейном тренажере. Новую спортивную технику опробовали и приехавшие на открытие спорткомплекса Глава Чувашии Олег Николаев и депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков. И продемонстрировали при этом великолепное владение клюшкой!

КСТАТИ Новое оборудование спортшкола приобрела в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В 2021 году субсидии на закупку современных тренажеров и хоккейного оборудования составили 10,7 млн рублей.

После разминки в тренажерном зале директор спортшколы олимпийского резерва № 4 Олег Салтыков провел для почетных гостей экскурсию по реконструированному зданию. На втором этаже расположена еще одна тренировочная площадка, на которой вскоре появится искусственный лед. Занятия на нем помогут ребятам выйти на новый уровень в плане техники и быстроты катания…

На торжественной церемонии открытия комплекса Глава Чувашии Олег Николаев вручил директору спортшколы сертификат на получение субсидии в размере 3,6 млн рублей из республиканского бюджета. «Мы долго ждали открытия новых спортивных залов. Теперь у ребят появилась уникальная возможность тренироваться в современных условиях, — подчеркнул Олег Салтыков. — По оснащенности интерактивными тренажерами мы сейчас ничем не уступаем Республике Татарстан, Нижегородской области, и можем плодотворно заниматься, растить своих «звездочек», членов сборной Чувашии и сборной России».

Мнениями о спорткомплексе поделились также воспитанники и тренеры спортшколы. «Современный комплекс спортивных залов и новых тренажеров поможет нашей команде прогрессировать и улучшать результаты», — считает игрок «Сокола-ЮХЛ» Семен Степанов. «Созданы хорошие условия для развития мастерства у ребят различных возрастов, — отметил тренер «Сокола-2011» Игорь Михеев. — В новом комплексе мы можем развивать не только технические навыки у детей, но общефизическую подготовку, скоростную выносливость».

В хоккее, так же как и в футболе, амплуа вратаря особенное, и тренировки у «стражей ворот» строятся немного иначе, нежели у полевых игроков. Как рассказал тренер вратарей школы «Сокол» Ростислав Мухарев, в спорткомплексе есть оборудование, которое можно подстроить под тренировки будущих звезд вратарского цеха. «А в зале можно будет заниматься акробатикой, растяжкой и гимнастикой, чтобы улучшать гибкость спортсменов», — добавил он.